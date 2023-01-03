Транспортна інфраструктура для них є стратегічною ціллю: Грабський про мішені для росіян

Українське суспільство вже готується до можливого повторного наступу російських військ з північного напрямку. Ведуться також активні укріплювальні роботи на кордоні з Білоруссю, яка є мовчазною поплічницею російського окупаційного терору.

У студії Яни Брензей єдиного телемарафону новин військовий експерт Сергій Грабський розповів, яка насправді ймовірність повторного повномасштабного наступу на всіх фронтах, а також поділився, що задумали окупанти для нового терору цивільних.

На переконання Грабського, про жоден наступ росіян з усіх фронтів не може бути й мови, оскільки у ворога фізично немає людей та зброї для забезпечення наступу з кількох напрямків. Але цілком імовірним є наступ з одного або двох напрямків.

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— Ми уже сьогодні бачимо накопичення сил на Луганському напрямку та на півдні. Щонайменше це робиться для того, щоб створити оборонні лінії. Напевно, у перспективі росіяни думають про можливість контрнаступу, — висновує військовий експерт.

Відчути силу другої хвилі мобілізації росіян ми можемо приблизно у квітні, бо зараз людей у Росії недостатньо, а погодні умови нестабільної зими блокують просування їхньої техніки.

Про Бахмут та сили противника

Битва за Бахмут триває уже півроку, і противник веде жорстоку боротьбу, використовуючи всі свої потужності.

Сергій Грабський каже, що приватні військові угрупування не жаліють та не підтримують навіть на тому рівні, як підтримують армію РФ.

— Рано чи пізно в них має спрацювати інстинкт самозбереження, оскільки вони просунулися всього на кілька кілометрів за всі ці півроку боротьби.

Але скільки це ще буде продовжуватися — невідомо, бо з військової точки зору така боротьба є безсенсовою, — каже Грабський.

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Що стане мішенню для росіян після енергетики України?

Останніми днями росіяни ще сильніше били по об’єктах критичної інфраструктури України, особливо це відчувалося на Півдні та в Києві.

На щастя, і сили ППО, і українські енергетики, і самі українці були готовими до таких атак та знали, що робити. Лише за два перші дні нового року було збито понад 80 іранських дронів — про це заявляв президент Зеленський.

На думку Сергія Грабського, наступною ціллю після енергетичної інфраструктури стане транспортна.

— Вони говорили неодноразово, що транспортна інфраструктура для них є стратегічною ціллю. Після того, як вони не змогли зламати нас атаками на енергетику, цілком логічно з їхнього боку буде почати атаки на транспортні об’єкти.

Росіяни розуміють, що українська залізниця є джерелом постачання зброї та гуманітарної допомоги. Тому можливі удари по транспортних об’єктах, мостах, тунелях, важливих спорудах.

Разом з тим Грабський визначає: навіть це не зламає сили оборони України, бо левова частка допомоги надходить не залізницею.

На думку військового експерта, зовсім скоро настане переламний момент, після якого всі зрозуміють, що перемога буде за нами. Але доти нам варто постійно слідкувати за актуальною картою бойових дій в Україні та допомагати ЗСУ.

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