Понад 200 обстрілів за добу з різного озброєння! Яка ситуація в Бахмуті та на сході України

Ситуація на сході України залишається складною та напруженою. Окупанти продовжують обстрілювати прифронтові міста. Найгарячішою точкою залишається Бахмут, який загарбники намагаються просто знищити.

Речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий під час телемарафону поділився останніми новинами на Бахмутському напрямку.

— Бахмут — напрям головних зусиль ворога з прориву нашої оборони. Тільки за цю добу ворог 224 рази обстрілював цей напрямок різними видами реактивної, ствольної артилерії й танками.

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Відбулися 34 бойові зіткнення та один авіаудар. Росіяни втратили 231 особу, ще 87 — поранені, — розповів Череватий.

Про ситуацію на сході України

За його словами, на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському напрямках росіяни намагалися покращити своє тактичне положення та вели наступальні дії. Але на всіх напрямках не змогли досягнути своєї мети.

Також він розповів, що раніше окупанти могли обстрілювати усю лінію фронту, а зараз зосереджуються на конкретних напрямках. Російські військові не розраховували на такі довгі воєнні дії, тому їхні боєприпаси починають закінчуватися.

Окупанти також намагаються вберегти свої склади з боєприпасами. Їм навіть заборонено розташовувати їх ближче ніж 100 км до фронту. Але українські високоточні системи полюють на склади. Щоночі проводиться розвідка та дорозвідка цілей. Тому одна ракета може потрапити у склад паливно-мастильних запасів, боєприпасів чи особовий склад російських військових.

Раніше ми розповідали про ситуацію у Донецькій області та про те, як люди живуть під постійними обстрілами.

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