Україна

Понад 200 обстрілів за добу з різного озброєння! Яка ситуація в Бахмуті та на сході України

Богдана Макалюк, редакторка сайту 02 Січня 2023, 14:00

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