Более 200 обстрелов в сутки из разного вооружения! Какая ситуация в Бахмуте и на востоке Украины

Ситуация на востоке Украины остается сложной и напряженной. Оккупанты продолжают обстреливать прифронтовые города. Горячей точкой остается Бахмут, который захватчики пытаются просто уничтожить.

Спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый во время телемарафона поделился последними новостями на Бахмутском направлении.

— Бахмут — направление главных усилий врага по прорыву нашей обороны. Только за эти сутки враг 224 раза обстреливал это направление разными видами реактивной, ствольной артиллерии и танками.

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Произошли 34 боевых столкновения и один авиаудар. Россияне потеряли 231 человека, еще 87 — ранены, — рассказал Череватый.

О ситуации на востоке Украины

По его словам, на Купянском, Лиманском, Авдеевском направлениях россияне пытались улучшить свое тактическое положение и вели наступательные действия. Но во всех направлениях не смогли достичь своей цели.

Также он рассказал, что раньше оккупанты могли обстреливать всю линию фронта, а сейчас сосредотачиваются на конкретных направлениях. Российские военные не рассчитывали на столь долгие военные действия, поэтому их боеприпасы начинают заканчиваться.

Оккупанты также пытаются уберечь свои склады с боеприпасами. Им даже запрещено располагать их ближе 100 км к фронту. Но украинские высокоточные системы охотятся на склады. Каждую ночь проводится разведка и доразведка целей. Поэтому одна ракета может попасть в склад горюче-смазочных запасов, боеприпасов или личный состав врага.

Ранее мы рассказывали о ситуации в Донецкой области и о том, как живут люди под постоянными обстрелами.

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