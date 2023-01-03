Новий 2023 рік розпочався для українців з нових обстрілів росіянами. Та попри все ми залишаємося незламними й віримо в нашу перемогу. Бо все завжди відбувається за сценарієм жанру — добро обов’язково перемагає зло.

Ми щодня стежимо за подіями на фронті та слухаємо іноземних експертів. А Генштаб традиційно інформує нас про ситуацію на кожному напрямку.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

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Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня — на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни ISW активно стежить за подіями в Україні та коментує зміни на фронті та в російському управлінні. На думку експертів, російські війська, ймовірно, виснажують свої запаси артилерійських боєприпасів, і в результаті цього їм буде важко підтримувати поточний темп операцій на певних ділянках лінії фронту в Україні.

Щорічне передноворічне звернення президента Росії Путіна продовжувало ілюструвати, що Путін не впевнений у своїй спроможності формувати російський інформаційний простір і продовжує зосереджуватися на виправданні війни в Україні та її вартості для своєї внутрішньої аудиторії.

Вичерпання запасів артилерійських боєприпасів російської армії, ймовірно, вплине на їхню здатність проводити високі темпи операцій також в інших місцях України.

Актуальна карта бойових дій в Україні 3 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті / 4 Фотографії

Оперативна ситуація в Україні станом на 3 січня 2023 року

Противник завдав ракетного та 28 авіаційних ударів. Слід зазначити, що 27 авіаційних ударів російські окупанти завдали по цивільній інфраструктурі, використовуючи БпЛА Shahed-136. Усі ці дрони було збито.

Загроза подальших авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Противник, втрачаючи багато живої сили, продовжує зосереджуватися на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Єліне Чернігівської області; Майське — Сумської, а також Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Кам’янка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з мінометів та реактивної артилерії райони Новомлинська, Дворічної, Лиману Першого, Вільшаної, Куп’янська, Орлянки, Котлярівки Харківської області та Андріївки та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогонь противника потрапили Макіївка, Червонопопівка і Діброва на Луганщині, а також Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку окупанти продовжують обстрілювати райони населених пунктів Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмут, Костянтинівка, Ступочки, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині.

На Авдіївському напрямку ворожий вогонь зафіксовано у Бердичах, Авдіївці, Георгіївці, Мар’їнці та Водяному Донецької області.

На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив потрапили Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка і Времівка на Донеччині.

Читати на тему Понад 200 обстрілів за добу з різного озброєння! Яка ситуація в Бахмуті та на сході України Розповідаємо про останні новини зі Східного напрямку.

На Запорізькому напрямку ворог завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області та Мусіївка на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро.

Зокрема, від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Херсона, Антонівки та Берислава. Є поранені серед мирного населення.

31 грудня, в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області, було знищено та пошкоджено до десяти одиниць ворожої військової техніки різних типів, втрати особового складу окупантів уточнюються.

Російські загарбники продовжують вчиняти протиправні дії стосовно місцевих жителів на тимчасово зайнятій території Херсонської області.

Окупанти збирають інформацію про осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, та вилучають у них автомобільний транспорт і товари.