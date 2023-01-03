Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні 3 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Вікторія Мельник, редакторка сайту 03 Січня 2023, 07:00
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Без музики та феєрверків: як відзначають зимові свята на Софіївській площі
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Понад 200 обстрілів за добу з різного озброєння! Яка ситуація в Бахмуті та на сході України
0:06:54
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