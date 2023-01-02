Вороги обстрілюють лікарні та нищать дитинство малюків: яка ситуація у Херсоні

У Херсоні немає жодної лікарні, в яку б не поцілили окупанти. І хоч людей у місті тепер менше ніж 70 тисяч, та робота лікарів ускладнилась: це ампутації, мінно-вибухові травми.

У дитячій обласній лікарні зайняте кожне шосте ліжко, а маленькі пацієнти багато часу змушені сидіти в укритті, адже спокійно лікуватися ворог їм не дає. Самі ж медики, щойно мають нагоду, їздять консультувати людей у селах, багато яких через війну позбавлені медичної допомоги.

Терор мирного населення у Херсоні

У Херсонській обласній дитячій лікарні показують, звідки прилетіло кілька днів тому. Росіяни вдарили неподалік, але з трьох боків майже водночас. У Новорічну ніч її знову обстріляли: за даними Офісу Президента — сім прильотів. Вибито понад 700 вікон.

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Сховище у лікарні обладнали у січні. У перші дні наступу воно дуже знадобилось. Потім, кажуть, настала відносна тиша, адже наші стріляли лише по скупченнях ворога. І от тепер із Лівого берега, куди втекли росіяни, прилітає щодня.

Директорка Херсонської обласної дитячої лікарні Інна Холодняк розповідає, що дітей із різними пораненнями привозили з перших днів війни.

У нас із перших днів війни поступали дітки з множинними мінно-вибуховими травмами. До двох рочків, маленькі. З опіками була дитинка.

— Уже після деокупації Херсона була дитина з ампутацією верхньої кінцівки. Вкрай важка дитина була із множинними пораненнями черевної порожнини, голови та нижніх кінцівок.

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Обстріли в Херсоні

У переддень Нового року росіяни поранили двох дітей. 12-річну дівчинку та 13-річного хлопчика. Він у тяжкому стані. А через обстріли, від часу деокупації, постраждали всі лікарні міста.

За словами голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, у місті скоро не залишиться будівель без руйнувань.

— У нас кожного дня якісь руйнування. Не лише пологовий будинок.

Усе ж, у місті починають відчиняти аптеки, сюди завезли вісім машин екстренки, та й медиків вистачає. Під час окупації багато лікарів лишалися у Херсоні. Від них вимагали, аби перейшли на російські протоколи лікування, документообіг та медикаменти.

А під час відступу, із дитячої лікарні загарбники поцупили газові балони. Та головне, своєю присутністю, вони зіпсували життя українських дітей на багато років наперед.

Лікарка дитячої лікарні певна, що дітям потрібна буде допомога психологів — ба навіть психіатрів, а ще гастроентерологів, адже на окупованій Херсонщині малюки їли те, чим встигли запастися батьки.

У новорічну ніч не святково було й на Донеччині: яка ситуація в області після російських обстрілів та чого чекати мешканцям далі — ми розповіли у матеріалі.

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