Обстреливают больницы и уничтожают детство малышей: какая ситуация в Херсоне

В Херсоне нет ни одной больницы, в которую бы не попали оккупанты. И хотя людей в городе теперь меньше, чем 70 тысяч, работа врачей осложнилась: это ампутации, минно-взрывные травмы.

В детской областной больнице занята каждая шестая кровать, а маленькие пациенты много времени вынуждены сидеть в укрытии, ведь спокойно лечиться враг им не дает. Сами же медики, как только у них есть такая возможность, ездят консультировать людей в селах, многие из которых из-за войны лишены медицинской помощи.

Террор мирного населения в Херсоне

В Херсонской областной детской больнице показывают, откуда прилетело несколько дней назад. Россияне ударили неподалеку, но с трех сторон почти одновременно. В Новогоднюю ночь ее снова обстреляли: по данным Офиса Президента — семь прилетов. Выбито более 700 окон.

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Бомбоубежище в больнице оборудовали в январе. В первые дни наступления оно очень пригодилось. Потом, говорят, наступила относительная тишина, ведь наши стреляли только по скоплениям врага. И вот теперь с Левого берега, куда сбежали россияне, прилетает каждый день.

Директор Херсонской областной детской больницы Инна Холодняк рассказывает, что детей с разными ранениями привозили с первых дней войны.

У нас с первых дней войны поступали детки с множественными минно-взрывными травмами. До двух лет, маленькие. С ожогами был ребенок.

— Уже после деоккупации Херсона был ребенок с ампутацией верхней конечности. Крайне тяжелый ребенок был с множественными ранениями брюшной полости, головы и нижних конечностей.

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Обстрелы в Херсоне

В канун Нового года россияне ранили двоих детей. 12-летняя девочка и 13-летний мальчик. Он находится в тяжелом состоянии. А из-за обстрелов, со времени деоккупации, пострадали все больницы города.

По словам главы Херсонской ОВ Ярослава Янушевича, в городе скоро не останется зданий без разрушений.

— У нас каждый день разрушения. Не только роддом.

Тем не менее, в городе начинают открывать аптеки, сюда завезли восемь машин экстренки, и медиков хватает. Во время оккупации многие врачи оставались в Херсоне. От них требовали перейти на российские протоколы лечения, документооборот и медикаменты.

А во время отступления, из детской больницы оккупанты украли газовые баллоны. Но главное, своим присутствием они испортили жизнь украинских детей на много лет вперед.

Врач детской больницы уверена, что детям нужна помощь психологов — даже психиатров, а еще гастроэнтерологов, ведь на оккупированной Херсонской области малыши ели то, чем успели запастись родители.

В новогоднюю ночь не празднично было и в Донецкой области: какая ситуация в области после российских обстрелов и чего ждать жителям дальше — мы рассказали в материале.

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