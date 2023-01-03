Актуальная карта боевых действий в Украине 3 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Новый 2023 год начался для украинцев с новых обстрелов россиянами. Но, несмотря ни на что, мы остаемся несокрушимыми и верим в нашу победу. Потому что все всегда происходит по сценарию жанра — добро обязательно побеждает зло.

Мы ежедневно следим за событиями на фронте и слушаем иностранных экспертов. А Генштаб традиционно информирует нас о ситуации по каждому направлению.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

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Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

— территория, освобожденная от россиян. Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

— территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года. Серые участки нуждаются в уточнении.

нуждаются в уточнении. Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

— временно захваченная оккупантами территория. Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

— Крым и ОРДЛО. Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны ISW активно следит за событиями в Украине и комментирует изменения на фронте и российском управлении.

По мнению экспертов, российские войска, вероятно, истощают свои запасы артиллерийских боеприпасов и в результате этого им будет трудно поддерживать текущий темп операций на определенных участках линии фронта в Украине.

Ежегодное предновогоднее обращение президента России Путина продолжало иллюстрировать, что Путин не уверен в своей способности формировать российское информационное пространство и продолжает сосредотачиваться на оправдании войны в Украине и ее стоимости своей внутренней аудитории.

Исчерпание запасов артиллерийских боеприпасов российской армии, вероятно, окажет влияние на их способность проводить высокие темпы операций также в других местах Украины.

Актуальная карта боевых действий в Украине 3 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте / 4 Фотографии

Оперативная ситуация в Украине на 3 января 2023 года

Противник нанес ракетный и 28 авиационных ударов. Следует отметить, что 27 авиационных ударов российские оккупанты нанесли по гражданской инфраструктуре, используя БпЛА Shahed-136. Все эти дроны были сбиты.

Угроза дальнейших авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Противник, теряя много живой силы, продолжает сосредотачиваться на ведении наступательных действий на Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Признаков формирования враждебных наступательных группировок не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях обстрелам подверглись районы населенных пунктов Елине Черниговской области; Майское — Сумской, а также Стрилеча, Старица, Волчанск и Каменка в Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял из минометов и реактивной артиллерии районы Новомлинска, Двухлетней, Лимана Первого, Ольшаной, Купянска, Орлянки, Котляровки Харьковской области и Андреевки и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении под огонь противника попали Макеевка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области, а также Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают обстреливать районы населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмут, Константиновка, Ступочки, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении вражеский огонь зафиксирован в Бердичах, Авдеевке, Георгиевке, Марьинке и Водяном Донецкой области.

На Новопавловском направлении под огневое влияние попали Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

Читать по теме Более 200 обстрелов в сутки из разного вооружения! Какая ситуация в Бахмуте и на востоке Украины Рассказываем о последних новостях из Восточного направления.

На Запорожском направлении враг нанес огненное поражение по районам населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Волшебное, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области и Мусиевка в Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр.

В частности, от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Херсона, Антоновки и Берислава. Есть раненые среди мирного населения.

31 декабря, в районе сосредоточения в населенном пункте Макеевка Донецкой области, были уничтожены и повреждены до десяти единиц вражеской военной техники разных типов, потери личного состава оккупантов уточняются.

Российские захватчики продолжают совершать противоправные действия по отношению местных жителей на временно занятой территории Херсонской области.

Оккупанты собирают информацию о лицах, занимающихся предпринимательской деятельностью, и изымают у них автомобильный транспорт и товары.

Украинская авиация в течение суток нанесла десять ударов по районам сосредоточения врага и пять по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Херсон страдает от постоянных обстрелов: в городе не осталось ни одной больницы, в которую не попал бы вражеский снаряд. Детальнее о ситуации в городе мы рассказывали в другом нашем материале.

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