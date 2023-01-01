В первую ночь года! Обстрел Киева сегодня — все про атаку по столице

В Новом году россияне уже попытались испортить нам праздник. В частности, взрывы сегодня ночью раздавались в Киеве. Что известно о последствиях атаки на столицу в новогоднюю ночь – рассказываем дальше.

Обстрел Киева сегодня ночью: подробности

Около часа ночи горожане сообщали о звуках взрывов в Киеве. В разных районах столицы их слышали вплоть до четырех утра. В КМВА подтвердили, что город подвергся обстрелам из дронов и ракет. Работала ПВО.

Мэр Виталий Кличко сообщил о взрывах в Голосеевском и Шевченковском районах столицы.

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— В Шевченковском осколок ракеты упал на автомобиль и повредил капот авто. Жертв и потерпевших предварительно нет.

А в Дарницком районе Киева показали осколок сбитой вражеской ракеты.







Обстрел Киева 1 января

Также в КГГА сообщили, что на путях столичного метрополитена (красная ветка на открытом участке) обнаружили посторонние предметы. Предварительно, осколки ракеты. На месте работают взрывотехники. Временно метро не перевозит пассажиров на участке между станциями Лесная – Арсенальная.

Взрывы сегодня ночью: Киевская область

Как сообщил глава КМВА Алексей Кулеба, ночью Киевская область отразила атаку дронов-шахидов. Целился враг в объекты энергетической инфраструктуры.

В общей сложности по области выпустили почти три десятка беспилотников. Предварительно, удалось избежать жертв и пострадавших, но есть повреждение объекта инфраструктуры.

Обстрел Киева 1 января: работа ПВО

По предварительной информации, ночью 1 января украинские силы ПВО уничтожили 32 вражеских воздушных цели над столицей. Вероятно, именно так враг поздравлял жителей столицы с Новым годом.

Но не только дроны опасны для украинцев. Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, есть ли угроза пуска баллистических ракет по Украине. Читай по ссылке.

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