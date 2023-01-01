У першу ніч року! Обстріл Києва сьогодні — усе про атаку по столиці

У Новому році росіяни вже спробували зіпсувати свято. Зокрема, вибухи сьогодні вночі лунали у Києві. Що відомо про наслідки атаки на столицю у новорічну ніч — розповідаємо далі.

Обстріл Києва сьогодні вночі: подробиці

Близько першої години ночі містяни повідомляли про звуки вибухів у Києві. У різних районах столиці їх чули до четвертої ранку. У КМВА підтвердили, що місто зазнало обстрілу з дронів та ракет. Працювала ППО.

Міський голова Віталій Кличко повідомив про вибухи у Голосіївському та Шевченківському районах столиці.

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— У Шевченківському уламок ракети впав на автомобіль і пошкодив капот авто. Жертв і потерпілих попередньо немає.

А в Дарницькому районі Києва показали уламок збитої ворожої ракети.









Фото: Андрій Нєбитов/Facebook Обстріл Києва 1 січня

Також у КМДА повідомили, що на коліях столичного метрополітену (червона гілка на відкритій ділянці) виявили сторонні предмети. Попередньо, уламки ракети. На місці працюють вибухотехніки. Тимчасово метро не перевозить пасажирів на ділянці станція Лісова — Арсенальна.

Вибухи сьогодні вночі: Київська область

Як повідомив голова КМВА Олексій Кулеба, вночі Київщина відбила атаку дронів-шахідів. Цілився ворог в об’єкти енергетичної інфраструктури.

Загалом по області випустили майже три десятки безпілотників. Попередньо, вдалося уникнути жертв та постраждалих, але є пошкодження об’єкта інфраструктури.

Обстріл Києва 1 січня: робота ППО

За попередньою інформацією, вночі 1 січня українські сили ППО знищили 32 ворожі повітряні цілі над столицею. Ймовірно, саме так ворог вітав мешканців столиці з Новим роком.

Але не тільки дрони несуть загрозу для українців. Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чи є загроза пуску балістичних ракет по Україні. Читай за посиланням.

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