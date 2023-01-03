Транспортная инфраструктура для них является стратегической целью: Грабский о мишенях для россиян

Украинское общество уже готовится к возможному повторному наступлению российских войск с северного направления. Ведутся также и активные укрепляющие работы на границе с Беларусью, которая является молчаливой приспешницей российского оккупационного террора.

В студии Яны Брензей единого телемарафона военный эксперт Сергей Грабский рассказал, какова на самом деле вероятность повторного полномасштабного наступления на всех фронтах, а также поделился, что задумали оккупанты для нового гражданского террора.

По убеждению Грабского, ни о каком наступлении россиян со всех фронтов не может быть и речи, поскольку у врага физически нет людей и оружия для обеспечения наступления по нескольким направлениям. Но вполне вероятно наступление с одного или двух направлений.

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— Мы уже сегодня видим накопление сил на Луганском направлении и на Юге. По меньшей мере, это делается для того, чтобы создать оборонительные линии. Наверное, в перспективе россияне думают о возможности контрнаступления, — заключает военный эксперт.

Ощутить силу второй волны мобилизации россиян мы можем примерно в апреле, потому что сейчас людей в России недостаточно, а погодные условия нестабильной зимы блокируют продвижение их техники.

О Бахмуте и силах противника

Сражение за Бахмут длится уже полгода, и противник ведет жестокую борьбу, используя все свои мощности.

Сергей Грабский говорит, что частные военные группировки не жалеют и не поддерживают даже на том уровне, как поддерживают армию РФ.

— Рано или поздно у них должен сработать инстинкт самосохранения, поскольку они продвинулись всего на несколько километров за полгода борьбы.

Но сколько это еще будет продолжаться — неизвестно, потому что с военной точки зрения такая борьба бессмысленна, — говорит Грабский.

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Что станет мишенью для россиян после энергетики Украины?

В последние дни россияне еще сильнее били по объектам критической инфраструктуры Украины, особенно это ощущалось на Юге и в Киеве.

К счастью, и силы ПВО, и украинские энергетики, и сами украинцы были готовы к таким атакам и знали, что делать. Только за два первые дня нового года было сбито более 80 иранских дронов — об этом заявлял президент Зеленский.

По мнению Сергея Грабского, следующей целью после энергетической инфраструктуры станет транспортная.

— Они не раз говорили, что транспортная инфраструктура для них является стратегической целью. После того как они не смогли сломать нас атаками на энергетику, вполне логично с их стороны будет начать атаки на транспортные объекты.

Россияне понимают, что украинская железная дорога является источником снабжения оружием и гуманитарной помощью. Поэтому возможны удары по транспортным объектам, мостам, туннелям, важным сооружениям.

Вместе с тем Грабский считает: даже это не сломит силы обороны Украины, потому что львиная доля помощи поступает не через железную дорогу.

По мнению военного эксперта, совсем скоро наступит переломный момент, после которого все поймут, что победа будет за нами. Но до этого нам следует постоянно следить за актуальной картой боевых действий в Украине и помогать ВСУ.

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