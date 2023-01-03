Новорічні “подарунки” Миколаєву від росіян: як оговтується місто після ворожих обстрілів

Рік новий, а наслідки — ще торішні: напередодні нового року російські загарбники нещадно обстріляли Миколаїв.

Ракети окупантів влучили у приватний сектор — тепер там майже ціла вулиця понівечених будинків. Під час обстрілу постраждало семеро миколаївців, трьох із них госпіталізували. Та дехто після лікарні вже повернувся додому, щоб почати розбирати завали.

Пан Сергій у бинтах, зі струсом мозку одразу після лікарні повернувся до свого понівеченого російською ракетою будинку. У його голові досі залишилися уламки скла, а його оселю та подвір’я тепер просто не впізнати.

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— Такий тріск, я думаю — десь поруч. І тут мені щось ударило в голову…

Сусідка чоловіка — пані Лариса — директорка місцевої школи. Вона показує місце прильоту ракети. Колись затишне подвір’я та гараж, в якому вони з чоловіком ховалися від обстрілів, перетворилися на руїни.

В один день ми залишилися безхатьками.

За лічені хвилини до обстрілу пані Лариса вийшла до сусідки, щоб передати їй поминання за тільки-но вмерлим братом. Та раптом почула страшенний гуркіт.

Коли пані Лариса знайшла свого чоловіка, він був весь скривавлений. Лікарі три години боролися за його життя. Чоловік народився у сорочці. У будинку ніде немає вікон, не залишилося і жодної вцілілої кімнати.

По сусідству будинок пана Анатолія. Його родина саме готувалася до святкування Нового року, коли стався той страшний обстріл, внаслідок якого постраждала його дружина. Від вибухової хвилі жінку сильно побило склом. Після лікарні вони вирішили виїхати до родичів, бо жити подружжю тепер просто ніде.

Дбайливо прикрашений камін, ялинка — ось все, що залишилось у будинку від новорічного затишку.

Пані Наталя разом із родиною мала б зустрічати тут із друзями Новий рік. Тепер допомагає виносити пошкоджені меблі та прибирати уламки з будинку.

Загалом 31 грудня від обстрілу окупантів постраждали понад десять осель на цій вулиці. Головне, кажуть люди, хоч якось закрити розтрощені покрівлі. Затулити вікна допомогли будівельні бригади. Та коли руки дійдуть до повноцінного відновлення, мешканці понівечених будинків поки не знають.

На Софіївській площі цьогорічні святкування відбувалися без феєрверків та музики, без прикрашень і настрою: про новорічну ялинку та Новий рік у Києві за воєнних реалій ми писали в нашому іншому матеріалі.

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