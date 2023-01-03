Новогодние “подарки” Николаеву от россиян: как приходит в себя город после вражеских обстрелов

Год новый, а последствия еще прошлогодние: в канун нового года российские захватчики жестоко обстреляли Николаев.

Ракеты оккупантов попали в частный сектор — теперь там почти целая улица изуродованных домов. Во время обстрела пострадали семь николаевцев, трое из них были госпитализированы. Но некоторые после больницы уже вернулись домой, чтобы начать разбирать завалы.

Сергей в бинтах, с сотрясением мозга сразу после больницы вернулся к своему изуродованному российской ракетой дому. В его голове до сих пор остались обломки стекла, а его дом и двор теперь просто не узнать.

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— Такой треск, я думаю — где-то рядом. И тут мне что-то ударило в голову…

Соседка мужчины — Лариса — директор местной школы. Она показывает место прилета ракеты. Когда-то уютный двор и гараж, в котором они с мужем прятались от обстрелов, превратились в руины.

В один день мы остались бездомными.

За считанные минуты до обстрела Лариса вышла к соседке, чтобы передать ей поминание по недавно умершему брату. Но вдруг услышала страшный грохот.

Когда Лариса нашла своего мужа, он был весь окровавлен. Врачи три часа сражались за его жизнь. Мужчина родился в рубашке. В доме нигде нет окон, не осталось и ни одной уцелевшей комнаты.

По соседству дом Анатолия. Его семья как раз готовилась к празднованию Нового года, когда произошел тот страшный обстрел, в результате которого пострадала его жена. От взрывной волны женщину сильно побило стеклом. После больницы они решили выехать к родственникам, потому что жить супругам теперь просто негде.

Бережно украшенный камин, елка — вот все, что осталось в доме от новогоднего уюта.

Наталья вместе с семьей должна встречать здесь с друзьями Новый год. Теперь помогает выносить поврежденную мебель и убирать обломки из дома.

Всего 31 декабря от обстрела оккупантов пострадали более десяти жилищ на этой улице. Главное, говорят люди, хоть как-то закрыть разбитые кровли. Закрыть окна помогли строительные бригады. Но когда руки дойдут до полноценного восстановления, жители разрушенных домов пока не знают.

На Софиевской площади празднования проходили без фейерверков и музыки, без украшений и настроения: о новогодней елке и Новом году в Киеве при военных реалиях мы писали в нашем другом материале.

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