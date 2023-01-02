Без музыки и фейерверков: как отмечают зимние праздники на Софиевской площади

Ракетный террор россиян не способен разрушить праздничное настроение украинцев. Елка несокрушимости, уличные музыканты и аниматоры на Софиевской площади встречают киевлян.

Как прошли тихие празднования в Киеве, а где отмечали Новый год громко и со штрафами, узнавай дальше.

Несмотря на войну, на Софиевской площади царит новогодняя атмосфера и собираются люди. Конечно, их не так много, как в довоенные годы, однако они полны решимости, которую врагу не отнять.

Сейчас также смотрят

В этом году у главной елки обошлось без музыки и празднований. Разве что уличные музыканты и аниматоры развлекают семьи с детьми и прохожих.

Такой тишины, наверное, новогодняя Софиевская площадь не слышала никогда. Однако люди говорят, что, несмотря на войну, очень важно и символично, что здесь стоит елка несокрушимости. Ибо это настроение для детей и вдохновение для взрослых бороться дальше.

Но не все отпраздновали Новый год тихо. Хотя, в основном, новогодняя ночь в столице была громкой из-за россиян, работники нацполиции получили около 80 сообщений о запуске пиротехники. Об этом сообщила спикер ведомства Марьяна Рева.

Отличились в этом Киевская, Винницкая и Днепропетровская области. В настоящее время задержали двух мужчин в Киеве и Винницкой области и составили семь протоколов об административном нарушении.

Сотрудники нацполиции напоминают, что за это нарушение предусмотрен штраф — от 17 до 34 тысяч гривен или ограничение свободы до 5 лет.

Видео с запусками фейерверков украинцы выставляли в социальные сети. Правоохранители проверили их, чтобы отличить от фейка и найти правонарушителя. Также обнаружить правонарушения помогали соседи и жалобы.

Детальнее об изменениях в законопроекте относительно пиротехнических изделий в Украине, читай в нашем материале.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.