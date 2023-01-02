Без музыки и фейерверков: как отмечают зимние праздники на Софиевской площади

Украина

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Ольга Читайло 02 января 2023, 15:30
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Ситуація на Півдні: чи готують росіяни нові масовані атаки
Истощились в ракетном запасе? Наталья Гуменюк о ситуации на Юге и российских атаках
0:05:35
Ситуація на Донеччині 2 січня: що відбувалося у новорічну ніч
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