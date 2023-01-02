Без музики та феєрверків: як відзначають зимові свята на Софіївській площі

Ракетний терор росіян не здатен зруйнувати святкового настрою українців. Ялинка незламності, вуличні музиканти та аніматори на Софіївській площі приймають киян.

Як пройшли тихі святкування в Києві, а де святкували гучно і зі штрафами, дізнавайся далі.

Попри війну на Софіївській площі панує новорічна атмосфера та збираються люди. Звісно, їх не так багато, як у довоєнні роки, проте вони сповнені рішучості, якої ворогу не забрати.

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Цьогоріч біля головної ялинки обійшлося без музики та святкувань. Хіба що вуличні музиканти й аніматори розважають сім’ї з дітьми та перехожих.

Такої тиші, напевно, новорічна Софіївська площа не чула ніколи. Однак люди кажуть, що попри війну, дуже важливо і символічно, що тут стоїть ялинка незламності. Бо це настрій для дітей і натхнення для дорослих стояти далі.

Але не всі відсвяткували Новий рік тихо. Хоч здебільшого новорічна ніч у столиці була гучною через росіян, працівники нацполіції отримали близько 80 повідомлень про запуск піротехніки. Про це повідомила речниця відомства Мар’яна Рева.

Відзначилася у цьому Київська, Вінницька та Дніпропетровська області. Нині затримали двох чоловіків у Києві й на Вінниччині та склали сім протоколів про адміністративне порушення.

Працівники нацполіції нагадують, що за це порушення передбачений штраф — від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі до 5 років.

Відео із запусками феєрверків українці виставляли у соціальні мережі. Правоохоронці перевірили їх, щоб відрізнити від фейку та знайти правопорушника. Також виявити правопорушення допомагали сусіди та скарги.

Детальніше про зміни в законопроекті щодо обігу піротехнічних виробів в Україні, читай у нашому матеріалі.

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