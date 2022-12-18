Незламні у всьому: ялинка на Софійській площі засяяла жовто-блакитними вогнями

Складні часи відкрили в українцях найкращі сторони та дали поштовх креативним рішенням, про які раніше ми могли б ніколи не подумати.

Так, постійні масовані обстріли та нищення енергетичної інфраструктури змусили нас шукати нові можливості, щоб наповнити всю Україну святковим настроєм, попри усі випробування та перешкоди.

Для цього у різних містах почали встановлювати свої новорічні ялинки, але головною окрасою цього свята все ж стане саме столична. Її вже встановили на Софіївській площі.

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Головна ялинка країни вже засяяла жовто-блакитними вогнями. Гірлянди енергозберігаючі та працюють від генератора, який пізніше відправлять українським військовим. Крім того, поряд будуть облаштовані точки для підзарядки гаджетів.

Також святкове дерево оздобили прикрасами з минулих років, а саме — тисячею кульок жовтого та блакитного кольорів з білими голубами. На висоті 12 метрів на самій маківці ялинки вже красується герб України.

А нижню частину новорічної красуні оформлять стендами з прапорами країн, які допомагають українцям у боротьбі за незалежність.

Однак якщо ти не хочеш найближчими днями через пасмурну погоду виходити з дому, щоб подивитись на ялинку, тоді можна влаштувати кіно-вечір. Читай, які святкові фільми подивитись у вихідні.

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Фото: Віталій Кличко / Telegram