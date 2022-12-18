Подорожі та натхнення

Незламні у всьому: ялинка на Софійській площі засяяла жовто-блакитними вогнями

Даніела Долотова, редакторка сайту 18 Грудня 2022, 15:00
ялинка на софійській площі 2023

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