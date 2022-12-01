Психологія

Варто або ні? Чи доречно святкувати Новий рік під час війни — розповідають психологи

Вікторія Мельник, редакторка сайту 01 Грудня 2022, 10:00
Чи варто святкувати Новий рік під час війни
Фото: Pexels

Більше новин
Всесвітній день боротьби зі СНІДом: що ти знаєш про хворобу (тест)
Всесвітній день боротьби зі СНІДом: чи віриш ти у популярні міфи про захворювання? (тест)
Рулька в пиві: домашній рецепт від Валі Саєнко
Апетитна та поживна рулька в пиві — рецепт м’ясної страви на святковий стіл
Як змінилась роль жінок під час війни в Україні
Гендерні стереотипи укорінюються? Як війна змінює роль жінки в Україні та за кордоном
Котел
Швидко і без нервів: як запустити котел без електрики
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як змінилась роль жінок під час війни в Україні
Гендерні стереотипи укорінюються? Як війна змінює роль жінки в Україні та за кордоном
Ситуація в Нікополі 01.12.2022 - місто постійно під обстрілами
Нікополь у вогні! Росіяни накривають місто Градами й тероризують приватний сектор
Обогреватели
Залиш ковдри: як зробити обігрівач своїми руками без електрики
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі

Відео
0:04:21
Ситуація в Нікополі 01.12.2022 - місто постійно під обстрілами

Нікополь у вогні! Росіяни накривають місто Градами й тероризують приватний сектор
0:05:59
Порятунок сім'ї з Авдіївки
Не хотіли виїздити, покидати собак і голубів: як поліцейські врятували сім’ї з Авдіївки
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 1 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:05
Пункт незламності
Зі Starlink’ом: як працюють Пункти незламності в Україні
Імпорт електроенергії з ЄС: Герус про відновлення енергосистеми
Що впливає на відновлення енергосистеми та чи допоможе Україні імпорт електроенергії з ЄС
У Києві встановлять головну ялинку країни: заява Кличка
Новорічній магії бути! Стало відомо, якою буде цьогорічна ялинка в Києві
0:11:51
Коли чекати новий масований ракетний удар: Наталя Гуменюк про підготовку росіян
Ворог нагнітає ситуацію та виснажує ППО — Наталя Гуменюк про підготовку росіян до нового масованого удару
Центр готовності цивільних від фонду Притули: що це таке та як працюють
Ми мусимо бути готовими до всього — Сергій Притула про роботу центрів готовності цивільних
Обстріл Білопілля сьогодні: окупанти зруйнували лікарню
Росіяни вбили дитину й зруйнували лікарню — жорстокий обстріл Сумщини
Війна
Півтисячі окупантів тільки за добу: скільки військових втратила РФ в Україні
Більше відео
Як змінилась роль жінок під час війни в Україні
Читати далі
Гендерні стереотипи укорінюються? Як війна змінює роль жінки в Україні та за кордоном
Як підняти настрій дитині під час війни — як підтримати дитину
Читати далі
Веселі ранки, вечірні розмови та нові традиції — як підняти настрій дитині під час війни

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь