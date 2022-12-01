Варто або ні? Чи доречно святкувати Новий рік під час війни — розповідають психологи

Триває десятий місяць війни України з РФ. Щоденно українці переживають біль утрати, страх від чергового російського обстрілу українських мирних міст. Та разом із війною триває і життя — не звичне, не нормальне, але воно несе в собі й хороші, теплі моменти.

Незабаром у двері постукають різдвяні свята. Та чи правильно святкувати зимові свята під час війни, коли більшість міст перебувають на межі блекауту? На це запитання відповіли українські психологи.

Чи варто святкувати Новий рік під час війни

На думку психологині Марини Журбенко, такі моменти радості дають людині стимул боротися надалі.

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— Радість — одна з базових емоцій людини, і потреба її відчувати в нас живе з народження. З якими б складними обставинами не зіштовхнулася людина з дитинства, радість — це те, що несвідомо штовхає її ухвалювати ті рішення, які збережуть її життя.

Так уже запрограмований наш мозок. Він постійно потребує і шукає стимулів, і саме радість є найприємнішою й найбажанішою в отриманні емоцією, — переконана Журбенко.

До того ж збереження таких звичних новорічних ритуалів є дуже важливим для дітей. Якщо людина потрапляє у кризову ситуацію, травматичні події, то насамперед її потрібно звідти забрати, — впевнена інша психологиня Майя Грещук.

Вона переконана, що такі звичаї в небезпечний час допоможуть мисленню дитини.

— І в безпечній ситуації потрібно разом пошукати для неї звичні в житті особливості поведінки. Тому якщо ви разом з дітьми оте звичне, традиційне підготування до ритуалу переходу з одного року в інший застосуєте, то мислення дитини буде тільки вдячне.

Бо для неї ці приємні опорні схеми життя даватимуть можливість адаптуватися до того мінливого, непередбачуваного, але реального майбутнього в нашій країні на зараз.

А якщо ні?

З іншого боку психологи впевнені: варто орієнтуватися на власні відчуття. Якщо душа бажає — то дослухайся до неї та святкуй, а якщо відчуваєш, що настрою на свята немає — не змушуй себе.

— Не обов’язково він (новорічний настрій, — ред.) має бути. Зараз багато горя й болю навколо кожного з нас. Тому силою притягувати відчуття свята не варто, — вважає Катерина Клюшниченко. — Думаю, для людини, яка такого святкового настрою не має, буде найкращим просто дозволити собі відчувати те, що відчуває, прислухатися до власних душевних потреб.

Можливо, зараз всередині багато болю, переживань та страждань. Про яке тоді святкування може йтися?

А якщо твій новорічний настрій десь загубився, а тобі хочеться принести трохи магії у щоденну рутину, тоді тримай привітання з першим днем зими в картинках від Вікна-новини!

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