Привітання з першим днем зими в картинках: ось і настав цей чарівний час

Україна — одна з тих країн, якій пощастило переживати всі чотири сезони року. Ось уже до нас дійшла зима, на порозі новорічні свята та сімейний затишок Різдва.

Тож настав час привітати друзів. Ми підготували для тебе привітання в картинках з першим днем зими!

Також хочемо розповісти тобі кілька цікавих фактів про цю пору року.

Зима буває календарна, астрономічна та кліматична.

Календарна зима у нас — це грудень, січень, лютий, а в південній півкулі Землі — червень, липень і серпень. Натомість астрономічна зима у нас триває з 21 грудня по 21 березня. Кліматична, звісно, настає тоді, коли середня добова температура опускається нижче нуля.

Зима може спричини багато незручностей. Наприклад, у 2012 році у Венеції була настільки холодна зима, що гондоли опинилися в крижаному полоні. Човни не змогли пересуватися по воді.

А як щодо головного героя зими — сніговика? Зараз це улюблена забава для дітей, а раніше ці фігури створювали, щоб задобрити зиму. Люди вірили, що тоді пора року буде не такою холодною та бурхливою.

А тобі ми пропонуємо вже готуватися до Нового року й казати про це друзям. Звісно, не забудь привітати їх з першим днем зими!

Привітання з першим днем зими в картинках

