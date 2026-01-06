З Водохрещем 2026! Душевні привітання в картинках, прозі й віршах для рідних

Сьогодні ще одне велике християнське свято — Водохреще. Якщо ти хочеш привітати рідних та близьких із цим днем тепло і яскраво, ми підготували для тебе привітання з Водохрещем 2026 в картинках, прозі й віршах. Обирай найоригінальніше і надсилай.

З Водохрещем 2026! Красиві привітання в прозі

Вітаю з Хрещенням Господнім та бажаю водою змити всі невдачі та хвороби, добрими словами розвіяти всі кривди та незгоди. Нехай сьогодні донесеться до Господа твоя щира молитва, нехай у відповідь небеса подарують тобі здоров’я, надію, силу та любов.

Вітаю з Хрещенням! Бажаю, щоб щасливою була твоя стежка, аби на ній зустрічались лише добрі люди та великі можливості. І нехай у цей день вода тебе оздоровить та збадьорить, а небесне сяйво вкаже, де живе любов та радість.

Сердечно вітаю вас зі святом Хрещення Господнього! Сьогоднішній день — це дар Божої благодаті та щирої молитви. З молитвою на устах і в серці й з думками про те, які наші дії приведуть до очищення від гріхів і до духовного зростання, зробимо крок ми в водохресну воду, як ступив колись у води Йордану Ісус Христос. Щиро бажаю всім через велику водохресну святиню зміцнити свою віру, очистити серця і помисли і знайти благодать Богоявлення!

Вітаю із цим світлим і великим святом — Хрещенням Господнім! Бажаю міцного здоров'я, миру в душі, щастя в сім'ї та благодаті у домі. Нехай Божественна любов освітлює ваш шлях, а віра і надія завжди будуть вірними супутниками. Нехай цей день принесе вам оновлення та гармонію.

Нехай це світле свято принесе у ваше життя мир, любов та благодать. Нехай свята вода змиє всі печалі, дарує чистоту душі та оновлення серця. Бажаю здоров’я, міцної віри, душевної гармонії та тепла. Нехай ангели оберігають ваш дім, а Бог спрямовує ваші кроки до світла та добра. З Хрещенням Господнім! Нехай цей день буде сповнений радістю, спокоєм та світлими надіями!

Вітаю з Хрещенням Господнім та хочу побажати бути вільним птахом з крилами любові. Бажаю душевного тепла та великого щастя, добрих годин та радісних миттєвостей у кожному дні. Нехай свяченою водою змиються усі негоди та невдачі з твого життєвого шляху.

Привітання з Водохрещем у віршах

З Богоявленням вітаю,

Від душі вам побажаю:

Жити в мирі із собою,

В серці з Богом та любов’ю!

Хай же Хрещення Господнє

Сколихне усі водойми

Та омиє людські душі,

Що у річках та на суші!

Господи, благаю щиро,

Щоб жили усі ми мирно.

В розумінні та причасті,

З мудрим розумінням щастя!

З Йорданською святою водою!

Щоб Ісус, що охрестився,

Коли потрібно — заступився.

За весь ваш рід і за родину,

За нашу вільну Україну.

Щоб гості з’їхались бажані.

Христос хрестився у Йордані!

З Хрещенням вітаю щиро!

Щоб жили усі щасливо,

В мирі, злагоді, любові,

У достатку і здоров’ї.

Янгол хай охороняє,

І Господь благословляє.

Радості та благодаті,

Щастя щоб було у хаті!

З Водохрещем: привітання в картинках

Вікна-новини підготували для тебе гарні й душевні привітання з Водохрещем у картинках.

