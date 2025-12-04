Водохреще 2026 — коли відзначаємо та які традиції свята

Водохреще — українське традиційне свято, яке є одним із найбільших серед християнських. У народі його заведено ще називати Богоявленням або Йорданом. Свято виникло на згадку про хрещення Ісуса в річці Йордан. Читай, як правильно купатися на Водохреще і які традиції є в цей день, у нашому матеріалі.

Коли купаються на Водохреще 2026

За новим стилем календаря, на який перейшла Україна зовсім нещодавно, купатися на Водохреще заведено 6 січня. Тебе цікавить, коли відзначають Водохреще 2026 року? 6 січня припадає на вівторок.

За старим стилем церковного календаря, Водохреще припадає на 19 січня, понеділок.

У народі вважають, що в цей день уся вода стає святою і дає вроду, здоров’я, силу та захист від злого ока.

Тому купатися на Водохреще потрібно саме в день свята. Зазвичай для цього є спеціально відведені місця — купелі на територіях храмів, освячені ополонки, річки з хрестами, які пробивають у кризі.

Цьогоріч, певно, криги не буде через погодні умови в Україні. Температура води також буде вищою, ніж у попередні роки, тому ти можеш спробувати традиційне купання.

Після освячення місця купання потрібно зайти в ополонку, тричі зануритися з головою, прочитати молитву і вийти з води.

Задля безпеки біля громадських місць купання завжди чергують рятувальники й медики.

Традиції на Водохреще

У Водохреще, крім самого купання, є ряд традицій. Наприклад, споживати голодну кутю в переддень свята. 5 або 18 січня вважають днем суворого посту, заведено вечеряти пісними стравами з риби, капусти або гречки.

Серед звичаїв на Водохреще є й освячення води. Найчастіше освячують ополонки, річки й озера, в яких відбуватимуться купання, а також питну воду. З льоду вирубують хрест, прикрашають його барвінком і гілками сосни, іноді поливають буряковим квасом.

Освячену воду можна набрати всім охочим. Вважається, що вона має цілющі властивості та не псується. У цей день ще заведено ворожити на кохання та відвідувати богослужіння.

Як правильно купатися на Водохреще, щоб не захворіти

Купання в холодній воді може зашкодити твоєму здоров’ю, попри віру в її чарівні властивості. Тримай кілька порад, як правильно купатися на Водохреще, щоб не захворіти.

Загартовуйся постійно. Купатися раз на рік у крижаній воді шкідливо для здоров’я. Лікарі рекомендують загартовуватися прохолодною водою протягом року. Якщо ж ти цього не робив (-ла), почни приймати контрастний душ за тиждень – два до свята. Май капці та одяг поруч. Купання має бути швидким, а після нього потрібно якнайшвидше переодягнутись у теплий і сухий одяг. Якщо матимеш ще й гарячий чай, це буде бонусом для твого організму. Не вживай алкоголь перед і після купання. До купання він провокує швидке розширення судин, що загрожує замерзанням, а після — є великим навантаження на організм.

Протипоказано купатися на Водохреще людям, які мають проблеми з артеріальним тиском, хвороби серцево-судинної системи, хронічні захворювання, хворим, літнім, дітям та вагітним.

Водохреще: прикмети

якщо погода хоч ясна, але морозна, то значить літо буде спекотним та сухим;

якщо пройшов сніг, то буде щедрий врожай;

якщо помітили заметіль, то у квітні можна чекати хуртовину;

якщо на деревах іній, а на небі хмари, то буде щедрий на врожай рік;

якщо день був сонячним та теплим, значить така погода протримається ще кілька тижнів.

Раніше ми розповідали, за яким календарем зараз живе Україна.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!