Не на Різдво: чому церковний рік починається 1 вересня

Не всім відомо, що церковний рік починається з вересня! Надто для тих, хто у церкві буває лише раз на рік — аби посвятити паски. Та віряни знають, що церковний рік починається насправді не на Великдень, і навіть не на Різдво, а з 1 вересня. Розповідаємо, чому так.

Чому церковний рік починається 1 вересня

Саме 1 вересня починається відлік кожного нового церковного року, пояснює УП. Церковний рік починається в однакову дату для вірян православної та греко-католицької церков. Отець Іван Вихор розповів більше про цю церковну традицію.

Початок церковного року визначили у 325 році на першому Вселенському соборі у Нікеї. Це були часи Римської імперії. Вересень вибрали початком з багатьох причин. Перша — індикт. Нині це слово означає початок церковного року, але перше значення слова було іншим.

Колись слово індикт означало збір податків і початок нового фінансового року у Римській імперії. З латинської індикт означає проголошення/оголошення.

Цього дня, 1 вересня, у Римській імперії робили своєрідну оцінку землеволодінь і проголошували, так би мовити, бюджетний план на наступний рік, від якого залежали розміри податків.

Тож у давнину рік для людей починався з вересня, коли визначалися податки і люди мали можливість планувати своє життя далі. І саме 1 вересня закріпилося в людей як дата початку року.

Крім усього, християнство має зв’язок з юдаїзмом. І на початок осені припадає єврейське свято Сукот. Та головною ідеєю, на яку спиралися тогочасні отці, могла стати перемога імператора Костянтина над Максенцієм біля Мульвійського мосту. Адже в літописах цей момент закарбовано як цілу легенду. Костянтин після перемоги дозволив християнам легально сповідувати свою віру.

Як встановлювалися дати церковних свят

Якщо з початком церковного року 1 вересня усе зрозуміло, то як визначали дати для інших свят? Зокрема для тих, які мають змінювані дати.

У церковному календарі є свята, що мають визначені конкретні дати. Однак є й такі, які щороку змінюють дату. Так звані рухомі свята залежать від дати Великодня в кожному році. З огляду на те що і Великдень немає фіксованої дати, деякі свята теж мають змінні числа святкувань.

Сталі дати церковних свят зафіксувалися після переходу України на новоюліанський календар у 2023 році. Головні 12 християнських свят зачинали у різні століття та епохи, тож їх відзначали у різноманітні дати, відмінні від сьогоднішніх.

Не було так, що в один момент всі зібралися і вирішили – от 12 подій ми будемо святкувати з цього моменту. Це був тривалий та динамічний процес. Деякі свята раніше святкувалися разом (як от Богоявлення і Різдво), а тепер ці події у календарі відділили.

Проте всі свята відзначали з урахуванням того, що церковний рік стартує саме 1 вересня. Церковний рік починається Різдвом Богородиці і закінчується Успінням.

А ще ми розповідали, яка ситуація з УПЦ МП в Україні і як виявили прямі зв’язки з Росією.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!