Тягнуть час заради привілею: перевірка УПЦ МП виявила зв’язок з Росією

Рік тому Верховна Рада ухвалила закон Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій, що забороняє релігійні організації пов’язані з Російською православною церквою.

Згідно із законом, Державна служба з етнополітики та свободи совісті, у середині травня почала перевірку Київської митрополії Української Православної Церкви щодо зв’язку з РПЦ. Перевірка виявила зв’язок УПЦ з Російською православною церквою.

Перевірка УПЦ МП: виявлені прямі зв’язки з РФ

Українській православній церкві винесли припис: спершу до 18 серпня усунути порушення — тобто остаточно порвати із Москвою, інакше буде суд. Але оскільки припис до них поштою надійшов 24 серпня, термін змістили на тиждень.

Українська православна церква так званого Московського патріархату нині має понад 8 тисяч парафій по всій території України. Саме її священики найчастіше з усіх інших церков стають колаборантами або приховано працюють на РФ.

Саме духовенство УПЦ час від часу відмовляється відспівувати українських воїнів і влаштовує скандали, якщо громади прагнуть перейти до ПЦУ. Спершу перевірили Київську митрополію. Зв’язок із Росією знайшли. Термін припису завершився 24 серпня.

Все, про що йдеться у приписі — вийти зі складу Російської православної церкви і надати докази, — каже голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський.

Про жодні гоніння не йдеться. Від УПЦ не вимагають зректися православної віри, зміни літургійних звичаїв чи календаря, мови богослужінь чи проголошення автокефалії. Натомість в УПЦ заявляють, що вже третій рік як повністю незалежні від РПЦ.

Митрополит Климент запевнює, що УПЦ не має жодного зв’язку з РПЦ. Головним доказом розірвання стосунків з Москвою Климент називає статут церкви, до якого у травні 2022 року внесли зміни.

Частина вірян і священників УПЦ сприйняли зміни, та церква не відокремилася від РФ на ділі. Адже УПЦ не вийшла зі складу РПЦ, синодальних комісій, міжсоборної присутності та архієрейського собору.

Три роки тому зі статуту викреслили згадку про Російську православну церкву, але залишили посилання на грамоту патріарха Алексія 1990 року, яка нібито дає самостійність і незалежність в управлінні Українській православній церкві, але насправді жодної незалежності не було, пояснює Віктор Єленський.

Російська церква ніколи не збиралась давати Українській православній церкві незалежність і самостійність.

Та для керівників УПЦ це не аргументи. Там повторюють те саме, що діють за законом і не розуміють, чого від них хочуть. За кордоном священики УПЦ МП представляють РПЦ, а в Україні кажуть про незалежність. УПЦ повністю виконує кремлівську ідею — показати, що в Україні начебто відбуваються переслідування православних.

УПЦ розгорнула потужну пропагандистську кампанію в Європі та Америці про гоніння православних. Так намагаються затягнути переговори з РФ і отримати гарантії недоторканості Російської православної церкви в Україні. Цього ж вимагав і Путін після зустрічі з Трампом на Алясці.

