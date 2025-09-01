Не на Рождество: почему церковный год начинается 1 сентября

Не всем известно, что церковный год начинается с сентября! Особенно для тех, кто в церкви бывает только раз в год — чтобы посвятить паски. Но верующие знают, что церковный год начинается не на Пасху, и даже не на Рождество, а с 1 сентября. Рассказываем, почему так.

Почему церковный год начинается 1 сентября

Именно 1 сентября начинается отсчет каждого нового церковного года, объясняет УП. Церковный год начинается в одинаковую дату для верующих православной и греко-католической церквей. Отец Иван Выхор рассказал больше об этой церковной традиции.

Начало церковного года было определено в 325 году на первом Вселенском соборе в Никее. Это были времена Римской империи. Сентябрь выбрали началом по многим причинам. Первая — индикт. Сейчас это слово означает начало церковного года, но первое значение слова было другим.

Когда-то слово индикт означало сбор налогов и начало нового денежного года в Римской империи. С латинского индикт означает провозглашение/объявления.

В этот день, 1 сентября, в Римской империи проводили своеобразную оценку землевладений и провозглашали, так сказать, бюджетный план на следующий год, от которого зависели размеры налогов.

Поэтому в старину год для людей начинался с сентября, когда определялись налоги и люди имели возможность планировать свою жизнь дальше. И именно 1 сентября закрепилось у людей как дата начала года.

Кроме всего, христианство имеет связь с иудаизмом. И на начало осени приходится еврейский праздник Суккот. Но главной идеей, на которую опирались отцы того времени, могла стать победа императора Константина над Максенцием у Мульвийского моста. Ведь в летописях этот момент запечатлен как целая легенда. Константин после победы разрешил христианам легально исповедовать свою веру.

Как устанавливались даты церковных праздников

Если с началом церковного года 1 сентября все понятно, то как определяли даты для других праздников? В частности, для тех, которые имеют переменные даты.

В церковном календаре есть праздники, имеющие определенные даты. Однако есть и такие, которые каждый год меняют дату. Так называемые подвижные праздники зависят от даты Пасхи в каждом году. Учитывая, что и Пасха нет имеет фиксированной даты, некоторые праздники имеют переменные числа празднований.

Закрепленные даты церковных праздников зафиксировались после перехода Украины на новоюлианский календарь в 2023 году. Главные 12 христианских праздников начинали в разные века и эпохи, поэтому их отмечали в разные даты, отличные от сегодняшних.

Не было так, что в один момент все собрались и решили — вот 12 праздников мы будем отмечать с этого момента. Это был длительный и динамичный процесс. Некоторые праздники раньше праздновались вместе (как вот Богоявление и Рождество), а теперь эти события в календаре отделили.

Тем не менее, все праздники отмечали с учетом того, что церковный год стартует именно 1 сентября. Церковный год начинается Рождеством Богородицы и заканчивается Успением.

А еще мы рассказывали, какая ситуация с УПЦ МП в Украине, и как обнаружили прямые связи с Россией.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!