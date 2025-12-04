Крещение 2026 — когда отмечаем и какие традиции праздника

Крещение — украинский традиционный праздник, который является одним из самых больших среди христианских. В народе его принято называть еще Богоявлением или Иорданом. Праздник возник в память о крещении Иисуса в реке Иордан. Читай, как правильно купаться на Крещение и какие традиции есть в этот день, в нашем материале.

Когда купаются на Крещение 2026

По новому стилю календаря, на который перешла Украина совсем недавно, купаться на Крещение принято 6 января. Тебя интересует, когда отмечают Крещение 2025 года? 6 января выпадает на вторник.

По старому стилю церковного календаря, Крещение приходится на 19 января, понедельник.

В народе считается, что в этот день вся вода становится святой и дает красоту, здоровье, силу и защиту от злого глаза.

Поэтому купаться на Крещение нужно именно в день праздника. Обычно для этого есть специально отведенные места — купели на территориях храмов, освященные проруби, реки с крестами, которые пробивают во льду.

В этом году, вероятно, льда не будет из-за погодных условий в Украине. Температура воды также будет выше, чем в предыдущие годы, поэтому ты можешь попробовать традиционное купание.

После освящения места купания нужно зайти в прорубь, трижды окунуться с головой, прочитать молитву и выйти из воды.

В целях безопасности у общественных мест купания всегда дежурят спасатели и медики.

Традиции на Крещение

На Крещение, кроме самого купания, есть ряд традиций. Например, есть голодную кутью в канун праздника. 5 или 18 января считают днем строгого поста, принято ужинать постными блюдами из рыбы, капусты или гречки.

Среди обычаев на Крещение есть и освящение воды. Чаще всего освящают проруби, реки и озера, в которых будут проходить купания, а также питьевую воду. Со льда пробивают крест, украшают его барвинком и ветвями сосны, иногда поливают свекольным квасом.

Освященную воду можно набрать всем желающим. Считается, что она обладает целебными свойствами и не портится. В этот день еще принято гадать на любовь и посещать богослужения.

Как правильно купаться на Крещение, чтобы не заболеть

Купание в холодной воде может навредить твоему здоровью, несмотря на веру в ее целебные свойства. Держи несколько советов, как правильно купаться на Крещение, чтобы не заболеть.

Закаляйся постоянно. Купаться раз в год в ледяной воде вредно для здоровья. Врачи рекомендуют закаляться прохладной водой в течение года. Если же ты этого не делал (-а), начни принимать контрастный душ за неделю – две до праздника. Имей тапочки и одежду рядом. Купание должно быть быстрым, а после него нужно как можно быстрее переодеться в тёплую и сухую одежду. Если рядом будет еще и горячий чай, это будет бонусом для твоего организма. Не употребляй алкоголь перед и после купания. До купания он провоцирует быстрое расширение сосудов, что чревато замерзанием, а после — является большой нагрузкой на организм.

Противопоказано купаться на Крещение людям, имеющим проблемы с артериальным давлением, болезни сердечно-сосудистой системы, хронические заболевания, больным, пожилым людям, детям и беременным.

Крещение: приметы

если погода хоть ясная, но морозная, значит лето будет жарким и сухим;

если прошел снег, то будет обильный урожай;

если заметили метель, то в апреле можно тоже ожидать метель;

если на деревьях иней, а на небе облака, то будет щедр на урожай год;

если день был солнечным и теплым, значит, такая погода продержится еще несколько недель.

