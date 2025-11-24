По какому календарю живет Украина — как мы перешли на новый стиль, и что изменилось для верующих

С недавних пор Украина перешла на новый церковный календарь. Это обусловило изменения многих церковных праздников и возник вопрос — по какому календарю мы сейчас живем. Подробнее об этом рассказываем далее в материале.

По какому календарю мы сейчас живем

В Украине используется григорианский календарь. Он был введен в 1582 году папой Григорием XIII, и он является современным международным стандартом календаря.

Григорианский календарь заменил юлианский, который был менее точным в учете продолжительности года. Разница между юлианским и григорианским календарями составляла 13 дней.

Но благодаря введению високосного года раз в четыре года и поправки в каждый 100-ый и каждый 400-ый год для более точной передачи продолжительности года, Григорианский календарь является более точным.

Однако в Украине переход состоялся значительно позже. Этот произошло аж на 350 лет позже — 14 февраля 1918 года, когда по юлианскому календарю было 1 февраля.

Тогда это решение принял Совет народных комиссаров, издав декрет 24 января 1918 года, что после среды, 31 января 1918 года, следовал четверг, 14 февраля 1918 года. Таким образом из календаря выпало 13 дней.

По какому календарю живет Украина: изменения в ПЦУ и УГКЦ

Что касается реформы церковного календаря в Украине, то этот вопрос касается Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церквей. В 2023 году было принято решение перейти на новоюлианский календарь.

Поэтому с 1 сентября большинство церковных праздников изменили свою дату. Теперь они отмечаются на 13 дней раньше. Но отметим, что эти изменения не касаются Пасхи, Троицы и других праздников, связанных с Пасхой.

Секретарь Черниговской епархии ПЦУ, настоятель Екатерининского храма Роман Киник в комментарии Суспільне рассказал, что переход на новый церковный календарь в Украине никакого отношения ни к соседям, ни к вере, ни к традиции не имеет.

По его словам, когда мы говорим о переходе на новоюлианский календарь — то это о вызовах современности.

Мы живем по тому календарю, по которому живет весь мир, в том числе и Украина. А отмечаем праздники по совсем другому календарю и как-то связываем празднование церковных праздников с календарем, что априори делать невозможно. Нельзя и не нужно.

Как отмечает Роман Киник, это смешивание календарей для празднования церковных праздников является нелогичным, ведь церковные праздники и календарь — разные вещи. Когда мы меняем даты праздников — это не противоречит ни догматам, ни канонам.

Почему для повседневной жизни выбрали григорианский календарь, а для церковных праздников — новоюлианский

Григорианский календарь используется в обществе из-за своей точности в измерении продолжительности года. В частности, он исправил незначительную ошибку юлианского календаря, которая приводила к смещению сезонов и праздников.

Введение григорианского календаря было необходимо для согласования астрономических и календарных циклов, в частности, для точного определения дат праздников, таких как Пасха.

Однако для церковных праздников, в частности в православных и некоторых восточных церквях, используется новоюлианский календарь. Это произошло из-за того, что некоторые религиозные громады не захотели адаптироваться к григорианскому календарю из-за традиционных убеждений или по историческим причинам.

Новоюлианский календарь почти идентичен григорианскому, но имеет незначительные отличия, в частности в датах праздников. Это позволяет поддерживать связь с историческими традициями и расчетами, характерными для старого стиля.

Например, для празднования Пасхи православные церкви, использующие новоюлианский календарь, отмечают этот праздник позже, чем католическая и протестантская церкви, пользующиеся григорианским календарем. По версии communityliteracy.org именно берберы (коренная этническая группа Северной Африки — ред.) до сих пор пользуются новоюлианским календарем.

Ранее мы рассказывали, какие новые даты праздников у верующих будут по церковному календарю в 2025 году.

