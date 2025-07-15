Молитвы о путешественниках: как благословить путь словами веры

Молитва перед путешествием — это давняя христианская традиция, имеющая глубокое значение. Она не только просит у Бога защиты, но и открывает сердце к миру, доверию и благодарности за новый путь.

Путешествие — это всегда риск и благословение. В нем мы доверяем Богу свою жизнь, дорогу, транспорт, людей, с которыми будем. Молитва перед дорогой — это приглашение Бога быть нашим руководителем и хранителем.

Читай, какую молитву читать перед дорогой, как молиться за путешествие и какой святой охраняет в путешествии — в нашем материале.

Как молиться о счастливом путешествии

Господи Иисусе Христе, Боже наш, благослови нас на добрый путь. Возьми нас под Свою святую опеку, охрани от всякого зла, от беды, несчастья, аварий и злых людей. Взошли Ангела-Хранителя сопровождать нас в пути, направляй наши шаги и управляй руками тех, кто ведет транспорт. Дай нам счастливо добраться до места назначения и вернуться домой с миром и благодарностью. Ибо Тебе принадлежит вся слава, честь и поклонение, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и постоянно, и во веки веков. Аминь.

Какой святой отвечает за путешествие

Святой Николай Чудотворец — считается покровителем путников, моряков и путешественников.

Также молятся к Ангелу-хранителю и Пресвятой Богородице, прося их защиты.

Молитва к Святому Николаю Чудотворцу — покровителю путников

О, всесвятый отче Николаю, великий чудотворец и угодник Христов! Как ты когда-то спасал мореплавателей от бури, как выводил из беды призывающих тебя — так и меня, слугу Божия (имя), находящуюся (-егося) в пути, защити. Проси у Господа счастливого путешествия, охраны от аварий, злого умысла, неожиданной смерти. Проводи меня, святой отец, на всех путях моих, и возврати с миром домой. Потому что ты милосердный покровитель всех нуждающихся в помощи. Моли Бога обо мне. Аминь.

Молитва к Пресвятой Богородице — покровительницы путешественников

О, Пресвятая Владычица Богородица, надежда и защита всех христиан! Покрой нас честным Твоим омофором в пути, как ты сопровождала Иисуса на пути в Египет. Не позволь, чтобы случилась беда, защити от бед, усталости, тревоги. Благослови наше путешествие и возвращай нас домой с миром и благодарностью. К Тебе прибегаем, Матерь Божия, не оставь нас без покрова! Аминь.

Кроме Святого Николая Чудотворца, в Церкви чтят еще несколько святых, которые считаются покровителями путешественников, и тех, кто в пути. Вот наиболее известные.

Святой Христофор (Христофор Путешественник)

Святой мученик, имя которого переводится с греческого как “Несущий Христа”. По преданию, он переносил путешественников через бурную реку — однажды перенес Младенца Иисуса, который становился все тяжелее, потому что нес тяжесть всего мира.

Св. Христофор считается особым покровителем путников, водителей, авиаторов, пешеходов и всех находящихся в пути.

Память – 9 мая (по юлианскому календарю) или 22 мая (по новому стилю).

Короткая молитва к св. Христофора

Святой Христофор, ты, несший Христа через воду, помоги и мне пройти безопасно свой путь. Моли Бога за меня, чтобы я всегда имел (-а) Его в сердце и не заблудился (-ась). Береги меня в путешествии, а Твоя молитва да будет моим щитом. Аминь.

Ангел-Хранитель

Личный защитник каждого человека с рождения. В путешествии особенно важно просить своего Ангела быть рядом, предотвращать опасности и давать ощущение Божьего присутствия.

Преподобный Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский

Современный православный святой XX века, много путешествовавший, помогал переселенцам и всегда молился за защиту в пути. Его часто просят о покровительстве эмигрирующих, летящих самолетом или поисках безопасной дороги в чужой стране.

Молитва перед поездкой на автомобиле

Господи Боже, благослови этот путь и этот автомобиль, в котором я уезжаю. Сохрани всех пассажиров от опасности, от аварий, от технической неисправности. Проводи водителя, надели его внимательностью, спокойствием и мудростью. Пусть Ангел-хранитель будет с нами в каждую минуту путешествия. Верни нас живыми и здоровыми домой, а Тебе — слава во веки веков. Аминь.

Молитва перед полетом самолетом

Господи Иисусе Христе, ходивший по водам, и все покоренное Тебе — благослови этот полет и охрани самолет, на котором я путешествую. Защити всех пассажиров и пилотов, дай мир в сердце, покой в небе и мягкое приземление. Пресвятая Богородица, укрой нас Своим покровом, а Ты, святой Николаю, как чудотворец, будь с нами в воздухе так, как Ты был на море. Пусть этот полет будет благословен и спокоен. Аминь.

Желаю, чтобы в каждой твоей дороге был хороший спутник — небесный и земной.

Часто мы просим здоровья и сил для самых родных наших детей и внуков. Молитвы за детей и внуков: слова для защиты — читайте в другом нашем материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!