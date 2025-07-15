Молитви про мандрівників: як благословити шлях словами віри

Молитва перед подорожжю — це давня християнська традиція, яка має глибоке значення. Вона не лише просить у Бога захисту, а й відкриває серце до спокою, довіри та вдячності за новий шлях.

Подорож — це завжди ризик і благословення. У ній ми довіряємо Богові своє життя, дорогу, транспорт, людей, з якими будемо. Молитва перед дорогою — це запрошення Бога бути нашим провідником і охоронцем.

Читай, яку молитву читати перед дорогою, як молитися за подорож і який святий охороняє в мандрівці — у нашому матеріалі.

Як молитися про щасливу подорож

Господи Ісусе Христе, Боже наш, благослови нас на добру путь. Візьми нас під Свою святу опіку, охорони від усякого зла, від біди, нещастя, аварій і злих людей. Зішли Ангела-Хоронителя супроводжувати нас у дорозі, направляй наші кроки та керуй руками тих, хто веде транспорт. Дай нам щасливо дістатися місця призначення і повернутися додому з миром і вдячністю. Бо Тобі належить уся слава, честь і поклоніння, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Який святий відповідає за подорож

Святий Миколай Чудотворець — вважається покровителем подорожніх, моряків і мандрівників.

Також моляться до Ангела-хоронителя і Пресвятої Богородиці, просячи їхнього захисту.

Молитва до Святого Миколая Чудотворця — покровителя подорожніх

О, всесвятий отче Миколаю, великий чудотворче й угоднику Христовий! Як ти колись рятував мореплавців від бурі, як виводив з біди тих, хто кликав тебе, — так і мене, слугу Божого (ім’я), що в дорозі перебуваю, захисти. Проси у Господа щасливої мандрівки, охорони від аварій, злого наміру, несподіваної смерті. Провадь мене, святий отче, на всіх дорогах моїх, і поверни з миром додому. Бо ти — милосердний покровитель усіх, хто потребує допомоги. Моли Бога за мене. Амінь.

Молитва до Пресвятої Богородиці — покровительки мандрівників

О, Пресвята Владичице Богородице, надіє і захисте всіх християн! Покрий нас чесним Твоїм омофором у дорозі, як колись Ти супроводжувала Ісуса на шляху в Єгипет. Не дозволь, щоб сталася біда, захисти від лиха, втоми, тривоги. Благослови нашу мандрівку і повертай нас додому з миром і вдячністю. До Тебе прибігаємо, Мати Божа, не залиш нас без покрову! Амінь.

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Крім Святого Миколая Чудотворця, в Церкві шанують ще кількох святих, які вважаються покровителями мандрівників, подорожніх і тих, хто в дорозі. Ось найбільш знані.

Святий Христофор (Христофор Подорожній)

Святий мученик, ім’я якого перекладається з грецької як “Той, хто несе Христа”. За переданням, він переносив мандрівників через бурхливу річку — одного разу переніс Дитятко Ісуса, яке ставало щораз важчим, бо ніс тягар цілого світу.

Св. Христофор вважається особливим покровителем подорожніх, водіїв, авіаторів, пішоходів і всіх, хто в дорозі.

Пам’ять — 9 травня (за юліанським календарем) або 22 травня (за новим стилем).

Коротка молитва до св. Христофора

Святий Христофоре, ти, що ніс Христа через воду, допоможи й мені пройти безпечно свою дорогу. Моли Бога за мене, щоби я завжди мав Його в серці та не заблукав. Бережи мене в подорожі, а Твоя молитва нехай буде моїм щитом. Амінь.

Ангел-Охоронець

Особистий захисник кожної людини від народження. У мандрівці особливо важливо просити свого Ангела бути поряд, запобігати небезпекам та давати відчуття Божої присутності.

Преподобний Іоанн Шанхайський і Сан-Франциський

Сучасний православний святий XX століття, який багато мандрував, допомагав переселенцям і завжди молився за захист у дорозі. Його часто просять про заступництво ті, хто емігрує, летить літаком або шукає безпечної дороги у чужій країні.

Молитва перед поїздкою автомобілем

Господи Боже, благослови цей шлях і цей автомобіль, в якому я їду. Збережи всіх пасажирів від небезпеки, від аварій, від технічної несправності. Провадь водія, наділи його уважністю, спокоєм і мудрістю.

Нехай Ангел-хоронитель буде з нами в кожну хвилину подорожі. Поверни нас живими й здоровими додому, а Тобі — слава на віки віків. Амінь.

Молитва перед польотом літаком

Господи Ісусе Христе, Ти, що ходив по водах, і все підкорене Тобі — благослови цей політ і охорони літак, на якому я мандрую. Захисти всіх пасажирів і пілотів, дай мир у серці, спокій у небі й м’яке приземлення. Пресвята Богородице, укрий нас Своїм покровом, а Ти, святий Миколаю, як чудотворець, будь із нами в повітрі так, як Ти був на морі. Хай цей політ буде благословенним і спокійним. Амінь.

Бажаю, щоб у кожній твоїй дорозі був добрий супутник — небесний і земний.

Часто ми просимо здоров’я та сил для найрідніших — наших дітей та онуків. Молитви за дітей та онуків: слова, які захищають, — читайте в іншому нашому матеріалі.

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