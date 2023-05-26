Не все даты сместятся: когда будем отмечать религиозные праздники по новому календарю ПЦУ

Православная церковь Украины утвердила переход на новый календарь. Это означает, что некоторые религиозные праздники сменят свою дату. Теперь Украина переходит на юлианский календарь и будет отмечать праздники вместе с Европой, а не с Россией. Мы расскажем, как изменятся даты религиозных праздников по новому календарю.
Новый церковный календарь Православной церкви Украины вступит в силу 1 сентября 2023 года, когда начнется церковный год. Но стоит заметить, что каждый приход (парафия) сам решит, будет ли переходить на новый календарь или останется на старом.
Несколько веков Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь жили и отмечали праздники по старому юлианскому календарю, отстающему от современного на 13 дней. Обе церкви перейдут на новый юлианский календарь, в котором неточность исправлена. УГКЦ заявила о своем переходе еще раньше, чем ПЦУ.
Дата Пасхи и связанных с ней праздников (Троица и Вознесение Господне) рассчитывается по лунному календарю. Христиане восточного и западного обрядов пользуются разной методикой вычисления даты праздника. При переходе на новый церковный календарь ПЦУ оставит старую методику.
Поэтому Пасха и связанные с ней даты будут единственными церковными праздниками, которые христиане западного и восточных обрядов будут отмечать отдельно.
Поэтому Пасха и связанные с ней даты будут единственными церковными праздниками, которые христиане западного и восточных обрядов будут отмечать отдельно.
Ранее УГКЦ сообщила, что переходит на новый юлианский календарь. Читай, как изменятся даты праздников, по ссылке.
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