Не все даты сместятся: когда будем отмечать религиозные праздники по новому календарю ПЦУ

Православная церковь Украины утвердила переход на новый календарь. Это означает, что некоторые религиозные праздники сменят свою дату. Теперь Украина переходит на юлианский календарь и будет отмечать праздники вместе с Европой, а не с Россией. Мы расскажем, как изменятся даты религиозных праздников по новому календарю.

Новый календарь ПЦУ

Новый церковный календарь Православной церкви Украины вступит в силу 1 сентября 2023 года, когда начнется церковный год. Но стоит заметить, что каждый приход (парафия) сам решит, будет ли переходить на новый календарь или останется на старом.

Несколько веков Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь жили и отмечали праздники по старому юлианскому календарю, отстающему от современного на 13 дней. Обе церкви перейдут на новый юлианский календарь, в котором неточность исправлена. УГКЦ заявила о своем переходе еще раньше, чем ПЦУ.

Когда отмечаются религиозные праздники по новому календарю ПЦУ

Дата Пасхи и связанных с ней праздников (Троица и Вознесение Господне) рассчитывается по лунному календарю. Христиане восточного и западного обрядов пользуются разной методикой вычисления даты праздника. При переходе на новый церковный календарь ПЦУ оставит старую методику.

Поэтому Пасха и связанные с ней даты будут единственными церковными праздниками, которые христиане западного и восточных обрядов будут отмечать отдельно.

Обрезание Господне — 1 января (вместо 14 января).

Богоявление, Крещение — 6 января (вместо 19 января).

— 6 января (вместо 19 января). Сретение Господне — 2 февраля (вместо 15 февраля).

Благовещение Девы Марии — 25 марта (вместо 7 апреля).

Великий пост — с 7 марта по 23 апреля (дата не меняется).

— с 7 марта по 23 апреля (дата не меняется). День Святого Юрия — 23 апреля (вместо 6 мая).

Вербное воскресенье — 9 апреля (дата не меняется).

Пасха 2024 — 5 мая.

— 5 мая. Вознесение Господне 2024 — 9 мая.

— 9 мая. Троица 2024 — 23 июня.

Рождество Иоанна Крестителя (Иоанна Купала) — 24 июня (вместо 7 июля).

Апостолов Петра и Павла — 12 июля (вместо 29 июня).

Пророка Ильи — 20 июля (вместо 2 августа).

Маковея (Медовый Спас) — 1 августа (вместо 14 августа).

Преображение Господне — 6 августа (вместо 19 августа).

Успение Пресвятой Богородицы — 15 августа (вместо 28 августа).

Рождество Пресвятой Богородицы — 8 сентября (вместо 21 сентября).

Воздвижение Креста Господня — 14 сентября (вместо 27 сентября).

Покрова Пресвятой Богородицы — 1 октября (вместо 14 октября).

(вместо 14 октября). Архистратига Михаила — 8 ноября (вместо 21 ноября).

Введение в храм Пресвятой Богородицы — 21 ноября (вместо 4 декабря).

Андрея Первозванного — 21 ноября (вместо 4 декабря).

День Святого Николая — 6 декабря (вместо 19 декабря).

— 6 декабря (вместо 19 декабря). Рождество Христово — 25 декабря (вместо 7 января).

— 25 декабря (вместо 7 января). Собор Пресвятой Богородицы — 26 декабря (вместо 8 января).

Щедрый вечер, день Святой Маланки — 31 декабря (вместо 13 января).

Ранее УГКЦ сообщила, что переходит на новый юлианский календарь. Читай, как изменятся даты праздников, по ссылке.

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