Церковный календарь 2024: новые даты празднования для верующих

Долгое время украинские православные и греко-католики отмечали церковные праздники по старому юлианскому календарю, отстающему от современного на 13 дней. Однако ПЦУ и УГКЦ с 1 сентября перешли на празднование по новому стилю. Поэтому церковный календарь 2024 года претерпевает изменения.

Отличаться будут только дни празднования Пасхи и начало поста, а также связанных с ним праздников, в частности Троицы, Вербного воскресенья и Вознесения Господня.

Поэтому важно запомнить новые даты, которые наполнят церковный календарь 2024 года.

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Церковный календарь 2024

Январь в церковном календаре

1 января 2024 года — праздник Пресвятой Богородицы девы Марии;

6 января 2024 года — Богоявление Господне (Крещение).

Февраль в церковном календаре

2 февраля 2024 года — Сретение Господне;

14 февраля 2024 года — Пепельная среда (начало Великого католического поста).

Март в церковном календаре

18 марта 2024 года — начало Великого поста у православных;

19 марта 2024 года — День святого Иосифа;

24 марта 2024 года — Пальмовое Воскресенье (Вход Господень в Иерусалим, последнее воскресенье перед Пасхой);

25 марта 2024 года — Благовещение Девы Марии у греко-католиков;

30 марта 2024 года — Окончание Великого католического поста;

31 марта 2024 года — Пасха по западному обряду (у католиков).

Апрель в церковном календаре

4 апреля 2024 года — День святого Исидора;

9 апреля 2024 года — Радуница.

Май в церковном календаре

4 мая 2024 года — Окончание Великого поста по восточному обряду;

5 мая 2024 года — Пасха по восточному обряду (у православных);

9 мая 2024 года — Вознесение Господне по западному обряду;

19 мая 2024 года — Сослание Святого Духа (Пятидесятница);

26 мая 2024 года — Святая Троица;

30 мая 2024 года — Праздник Пресвятой Евхаристии.

Июнь в церковном календаре

11 июня 2024 года — День Святого Варнавы;

13 июня 2024 года — День Святого Антония и Вознесения Господня по восточному обряду;

23 июня 2024 года — Троица по восточному обряду;

24 июня 2024 года — Рождество святого Иоанна Крестителя, или его еще называют Иванна Купала;

29 июня 2024 года — День святых апостолов Петра и Павла.

Июль в церковном календаре

20 июля 2024 года — День пророка Ильи;

26 июля 2024 года — День родителей Пресвятой Девы Марии святых Иоакима и Анны.

Август в церковном календаре

1 августа 2024 года — Маковея (Медовый Спас)

6 августа 2024 года — Преображение Господне (Яблочный Спас)

15 августа 2024 года — Успение и Вознесение Девы Марии;

16 августа 2024 года — Ореховый Спас.

Сентябрь в церковном календаре

8 сентября 2024 года — Рождество Пресвятой Богородицы;

14 сентября 2024 года — Воздвижение Креста Господня.

Октябрь в церковном календаре

1 октября 2024 года — Покров Пресвятой Богородицы.

Ноябрь в церковном календаре

1 ноября 2024 года — День всех святых;

21 ноября 2024 года — Введение Богородицы в храм.

Декабрь в церковном календаре

6 декабря 2024 года — День Святого Николая;

24 декабря 2024 года — Сочельник;

25 декабря 2024 года — Рождество Христово;

29 декабря 2024 года — День Святого семейства.

Какой бы ни была погода на улице, всегда можно начать подготовку к рождественским праздникам, если этого желает душа. Читай, что нельзя делать на Рождество, чтобы точно быть начеку

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