Церковный календарь 2024: новые даты празднования для верующих

Долгое время украинские православные и греко-католики отмечали церковные праздники по старому юлианскому календарю, отстающему от современного на 13 дней. Однако ПЦУ и УГКЦ с 1 сентября перешли на празднование по новому стилю. Поэтому церковный календарь 2024 года претерпевает изменения.
Отличаться будут только дни празднования Пасхи и начало поста, а также связанных с ним праздников, в частности Троицы, Вербного воскресенья и Вознесения Господня.
Поэтому важно запомнить новые даты, которые наполнят церковный календарь 2024 года.
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