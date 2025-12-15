Церковний календар на січень 2026: які свята коли відзначаємо

Січень починає рік, приносить відчуття піднесення та оновлення. В цей час в церквах проходять урочисті літургії, освячують воду, моляться за здоров’я та щастя — і це додає святам теплого настрою.

Читай церковний календар на січень 2026 року і дізнайся про головні духовні дати цього періоду.

Найважливіші церковні свята у січні 2026 року

1 січня — Обрізання Господнє та святителя Василія Великого

Це свято говорить про належність Христа до єврейського народу та виконання закону. У цей день церква також вшановує святителя Василія Великого — одного з найбільших богословів та діячів християнства. Він був відомий турботою про бідних і тим, що залишив по собі значущі богослужбові тексти.

Раніше за народними звичаями на Василя готували печиво, “василячі пироги” з передбаченнями майбутнього, щедрували — ходили від хати до хати, співали пісні, бажали добра й отримували дарунки.

5 січня — Святвечір перед Богоявленням, Водохресний Святвечір

Цей день називають сухим Святвечором, бо традиційно вечеря має бути пісною, без м’яса і молочних продуктів. Зазвичай на неї подають дванадцять пісних страв на честь дванадцяти апостолів і готуються до освячення води наступного дня.

Також у цей вечір гадають на майбутнє, приміром, на зерно чи воду.

6 січня — Богоявлення Господнє (Хрещення Господнє)

Одне з найважливіших свят, яке нагадує про хрещення Ісуса у річці Йордан. Вода в цей день вважається святою та цілющою.

Ц це свято воду освячують в церквах і на водоймах, а віряни занурюються або окроплюють будинки й домівки для благословення на рік.

7 січня — Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Івана

Цей день відзначають наступного дня після Різдва Христового. Пам’ять Івана Хрестителя, який передрік прихід Спасителя та охрестив Його у Йордані.

Цей день підкреслює важливість покаяння і підготовки до духовного життя.

За народною традицією після святкового Різдвяного застілля продовжували колядувати, щедрувати, пригощали гостей та благословляли оселі.

12 січня — Тетянин день та пам’ять святителя Сави Сербського

Цей день присвячений мучениці Тетяні Римській, яка постраждала за віру в Христа, та святителю Саві I, архієпископу Сербському.

В Україні 12 січня традиційно називають Тетяниним днем, або днем студентів, адже свята Тетяна вважається покровителькою студентства.

Молодь і студенти здавна активно святкують його, часто з піснями та жартами, влаштовують невеликі сімейні свята. В давнину в цей день дівчата ворожили на свого судженого, а господині робили обрядові страви для родини.

30 січня — Свято Трьох Святих (Собор Вселенських вчителів і святителів)

У цей день вшановують Василія Великого, Григорія Богослова та Івана Златоустого — учителів церкви, чиї проповіді та твори формували християнське вчення.

За давньою традицією, в цей день вшановують вчителів і наставників.

Церковний календар на січень 2026: що святкуватимуть віряни

З 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, а це означає, що дати неперехідних свят змістилися на тринадцять днів вперед.

Ми підготували для тебе перелік церковних подій на кожен день січня за новим стилем:

1.12 — Обрізання Господнє, пам’ять святителя Василія Великого та преподобного Амфілохія Почаївського.

2.12 — преподобного Серафима Саровського та преподобного Сильвестра Києво-Печерського.

3.12 — святого пророка Малахії та мученика Гордія.

4.12 — Собор 70-ти апостолів, пам’ять преподобного Ахілли, диякона Києво-Печерського.

5.12 — Водохресний Святвечір, день пророка Михея.

6.12 — Богоявлення Господнє (Хрещення Господнє).

7.12 — Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Івана.

8.12 — пам’ять преподобних Григорія Чудотворця та Григорія затворника Печерських.

9.12 — мученика Полієвкта та преподобного Євстратія Чудотворця.

10.12 — святителя Григорія Ніського, преподобного Маркіяна Константинопольського та преподобного Дометіана, єпископа Мелітинського.

11.12 — преподобного Феодосія Великого.

12.12 — мучениці Тетяни Римської (Тетянин день) та святителя Сави I, архієпископа Сербського.

13.12 — мучеників Єрмила і Стратоніка, мученика Петра Анійського.

14.12 — рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії.

15.12 — преподобного Івана Кущника та преподобного Павла Фівейського.

16.12 — день поклоніння чесним веригам апостола Петра.

17.12 — преподобного Антонія Великого.

18.12 — святителів Афанасія Великого та Кирила, архієпископів Олександрійських.

19.12 — преподобного Макарія Великого (Єгипетського), преподобного Макарія Києво-Печерського та преподобного Лаврентія Чернігівського.

20.12 — преподобного Євфимія Великого, преподобного Євфимія схимника, Лаврентія затворника Києво-Печерських та мучеників Інни, Пінни і Римми.

21.12 — преподобного Максима сповідника та мучеників Євгена, Кандида, Валеріана, Акіли і Неофіта Нікейського.

22.12 — святого апостола від 70-ти Тимофія, преподобномученика Анастасія Персянина та преподобномученика Анастасія Печерського, диякона.

23.12 — священномученика Климента, єпископа Анкірського, та мученика Агафангела Римлянина.

24.12 — преподобної Ксенії.

25.12 — святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського.

26.12 — преподобних Ксенофонта Константинопольського, його дружини Марії та синів Аркадія і Івана.

27.12 — перенесення мощей святителя Івана Златоустого.

28.12 — преподобного Єфрема Сирина, преподобного Єфрема Новоторзького та преподобного Єфрема Печерського.

29.12 — перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця та святителя Лаврентія, затворника Печерського.

30.12 — Собор Вселенських вчителів і святителів: Василія Великого, Григорія Богослова та Івана Златоустого (свято Трьох Святих), а також преподобного Зінона, постника Печерського.

31.12 — святителя Микити, затворника Києво-Печерського, мучеників безсрібників Кіра і Іоанна та мучениці Афанасії з дочками Феодотією, Феоктистою та Євдоксією.

