Церковный календарь на январь 2026 года: какие праздники когда отмечаем

Январь начинает год, приносит ощущение подъема и обновления. В это время в церквях проходят торжественные литургии, освящают воду, молятся за здоровье и счастье — и это придает праздникам тепла.
Читай церковный календарь на январь 2026 года и узнайте о главных духовных датах этого периода.
Самые важные церковные праздники в январе 2026 года
1 января — Обрезание Господне и святителя Василия Великого
Этот праздник говорит о принадлежности Христа к еврейскому народу и исполнении закона. В этот день церковь также чтит святителя Василия Великого — одного из величайших богословов и деятелей христианства. Он был известен заботой о бедных и тем, что оставил после себя значимые богослужебные тексты.
Ранее по народным обычаям на Василия готовили печенье, «васильевские пироги» с предсказаниями будущего, щедровали — ходили от дома к дому, пели песни, желали добра и получали подарки.
5 января — Святвечер перед Богоявлением, Крещенский Святвечер
Этот день называют «сухим» Святвечером, потому что традиционно ужин должен быть постным, без мяса и молочных продуктов. Обычно на него подают двенадцать постных блюд в честь двенадцати апостолов и готовятся к освящению воды на следующий день.
Также в этот вечер гадали на будущее, например, на зерно или воду.
6 января — Богоявление Господне (Крещение Господне)
Один из самых важных праздников, который напоминает о крещении Иисуса в реке Иордан. Вода в этот день считается святой и целебной.
В этот праздник воду освящают в церквях и на водоемах, а верующие окунаются или окропляют дома и жилища для благословения на год.
7 января — Собор Предтечи и Крестителя Господнего Иоанна
Этот день отмечают на следующий день после Рождества Христова. Память Иоанна Крестителя, который предсказал приход Спасителя и крестил Его в Иордане.
Этот день подчеркивает важность покаяния и подготовки к духовной жизни.
По народной традиции после праздничного рождественского застолья продолжали колядовать, щедровали, угощали гостей и благословляли дома.
12 января — Татьянин день и память святителя Саввы Сербского
Этот день посвящен мученице Татьяне Римской, пострадавшей за веру в Христа, и святителю Савве I, архиепископу Сербскому.
В Украине 12 января традиционно называют Татьяниным днем или днем студентов, так как святая Татьяна считается покровительницей студенчества.
Молодежь и студенты издавна активно празднуют его, часто с песнями и шутками, устраивают небольшие семейные праздники. В старину в этот день девушки гадали на своего суженого, а хозяйки готовили обрядовые блюда для семьи.
30 января — Праздник Трех Святителей (Собор Вселенских учителей и святителей)
В этот день чтят Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого — учителей церкви, чьи проповеди и труды формировали христианское учение.
По древней традиции в этот день чтят учителей и наставников.
Церковный календарь на январь 2026: что будут праздновать верующие
С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, а это значит, что даты непереходящих праздников сместились на тринадцать дней вперед.
Мы подготовили для вас список церковных событий на каждый день января по новому стилю:
- 1.12 — Обрезание Господне, память святителя Василия Великого и преподобного Амфилохия Почаевского.
- 2.12 — Преподобного Серафима Саровского и преподобного Сильвестра Киево-Печерского.
- 3.12 — Святого пророка Малахии и мученика Гордия.
- 4.12 — Собор 70-ти апостолов, память преподобного Ахиллы, диакона Киево-Печерского.
- 5.12 — Крещенский Святвечер, день пророка Михея.
- 6.12 — Богоявление Господне (Крещение Господне).
- 7.12 — Собор Предтечи и Крестителя Господнего Иоанна.
- 8.12 — Память преподобных Григория Чудотворца и Григория затворника Печерских.
- 9.12 — Мученика Полиевкта и преподобного Евстрация Чудотворца.
- 10.12 — Святителя Григория Нисского, преподобного Маркиана Константинопольского и преподобного Домециана, епископа Мелитинского.
- 11.12 — Преподобного Феодосия Великого.
- 12.12 — Мученицы Татьяны Римской (Татьянин день) и святителя Саввы I, архиепископа Сербского.
- 13.12 — Мучеников Ермила и Стратоника, мученика Петра Анийского.
- 14.12 — Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
- 15.12 — Преподобного Иоанна Кущника и преподобного Павла Фивейского.
- 16.12 — День поклонения честным цепям апостола Петра.
- 17.12 — Преподобного Антония Великого.
- 18.12 — Святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских.
- 19.12 — Преподобного Макария Великого (Египетского), преподобного Макария Киево-Печерского и преподобного Лаврентия Черниговского.
- 20.12 — Преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия схимника, Лаврентия затворника Киево-Печерских и мучеников Инны, Пинны и Риммы.
- 21.12 — Преподобного Максима исповедника и мучеников Евгения, Кандида, Валериана, Акилы и Неофита Никейского.
- 22.12 — Святого апостола от 70-ти Тимофея, преподобномученика Анастасия Персиянина и преподобномученика Анастасия Печерского, диакона.
- 23.12 — Священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела Римлянина.
- 24.12 — Преподобной Ксении.
- 25.12 — Святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.
- 26.12 — Преподобных Ксенофонта Константинопольского, его жены Марии и сыновей Аркадия и Иоанна.
- 27.12 — Перенесение мощей святителя Иоанна Златоустого.
- 28.12 — Преподобного Ефрема Сирина, преподобного Ефрема Новоторжского и преподобного Ефрема Печерского.
- 29.12 — Перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца и святителя Лаврентия, затворника Печерского.
- 30.12 — Собор Вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого (праздник Трех Святителей), а также преподобного Зинона, постника Печерского.
- 31.12 — Святителя Никиты, затворника Киево-Печерского, мучеников бессребреников Кира и Иоанна и мученицы Афанасии с дочерьми Феодотией, Феоктистой и Евдоксией.
Читай также выходные в январе 2026 года в Украине: когда отдыхаем и как планировать месяц.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!