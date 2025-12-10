Выходные в январе 2026 в Украине: когда отдыхаем и как планировать месяц

Январь 2026 года в Украине традиционно дает нам 31 день, наполненный праздничными и рабочими моментами. Хотя новогодние традиции остаются с нами, 1 января — Новый год — в этом году дополнительного выходного не будет, празднование отменено из-за военного положения.

Итак, сколько рабочих и выходных дней в январе 2026 года и как удачно распланировать их, рассказываем в материале.

Сколько рабочих и выходных дней в январе 2026 года

Январь 2026 года распределяется так:

Рабочих дней — 22: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 26, 27, 28, 29, 30.

Праздничных и выходных дней — 9: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31.

Особых сокращений рабочего дня на 1 января в этом году нет, поэтому график остается обычным.

Но несмотря на отмененный официальный выходной на празднование Нового года, январь все равно дает возможность почувствовать атмосферу праздника и начать год, заранее планируя дела и отдых.

Выходные в январе 2026 — варианты, как лучше присоединить их к отпуску

Январь 2026 года в Украине обещает быть отличным для тех, кто любит длинные праздники. Хотя Новый год в среду, 1 января, и празднование отменено из-за военного положения, хитрые сочетания отпуска и выходных позволят тебе устроить настоящие каникулы.

Если взять отпуск на 1, 2, 5 и 6 января, можно получить целых шесть дней отдыха подряд: день Нового года и последующие рабочие дни превращаются в выходные благодаря отпуску, а затем идут обычные суббота и воскресенье.

Таким образом, вместо стандартного короткого празднования январь подарит тебе длинные зимние каникулы, а потратишь ты всего четыре дня отпуска!

Для тех, кто хочет еще больше растянуть отдых, можно добавить дни после 6 января: 7, 8, 9 — и тогда почти половина месяца будет посвящена отдыху и праздничной атмосфере.

А дней отпуска ты потратишь всего семь!

Планируй заранее свой январь 2026 — и начинай год спокойно, с новыми силами.

