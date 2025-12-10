Стиль жизни Праздники

Выходные в январе 2026 в Украине: когда отдыхаем и как планировать месяц

Ольга Петухова, редактор сайта 10 декабря 2025, 15:48 2 мин.
сколько выходных в январе 2026
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь