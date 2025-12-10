Вихідні у січні 2025 в Україні: коли відпочиваємо і як планувати місяць

Січень 2026 року в Україні традиційно дає нам 31 день, сповнений святкових і робочих моментів. Хоча новорічні традиції залишаються з нами, 1 січня – Новий рік — цього року додатковим вихідним не буде, святкування скасоване через воєнний стан.

Тож скільки робочих і вихідних днів у січні 2026 року і як вдало розпланувати їх, розказуємо у матеріалі.

Скільки робочих і вихідних днів у січні 2026 року

Січень 2026 року розподіляється так:

Робочих днів – 22: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 26, 27, 28, 29, 30.

Святкових та вихідних днів – 9: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25. 31.

Особливих скорочень робочого дня на 1 січня цього року немає, тож графік залишається звичайним.

Та попри скасований офіційний вихідний на святкування Нового року, січень все одно дає можливість відчути атмосферу свята та почати рік, завчасно плануючи справи та відпочинок.

Вихідні у січні 2026 — варіанти, як краще доєднати їх до відпустки

Січень 2026 року в Україні обіцяє бути чудовим для тих, хто любить довгі свята. Хоч Новий рік у середу, 1 січня, і святкування скасоване через воєнний стан, хитрі поєднання відпустки та вихідних дозволять тобі влаштувати справжні канікули.

Якщо взяти відпустку на 1, 2, 5 та 6 січня, можна отримати цілих шість днів відпочинку поспіль: день Нового року та наступні робочі дні перетворюються на вихідні завдяки відпустці, а потім йдуть звичайні субота та неділя.

Таким чином, замість стандартного короткого святкування, січень подарує тобі довгі зимові канікули, а витратиш ти всього чотири дні відпустки!

Для тих, хто хоче ще більше розтягнути відпочинок, можна додати дні після 6 січня: 7, 8, 9 — і тоді майже половина місяця буде присвячена відпочинку та святковій атмосфері.

А днів відпустки ти витратиш усього сім!

Плануй завчасно свій січень 2026 — і починай рік спокійно, з новими силами.

