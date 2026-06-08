Петров пост 2026: когда начинается и чем отличается

Петров пост — один из четырех многодневных православных постов, но и одновременно один из самых легких, он не так суров, как Великий. Ежегодно его даты отличаются, ведь начало поста привязано к празднику Пасхи и Троицы.

Когда начинается Петров пост в 2026 году, рассказываем в материале.

Когда начинается пост Петра и Павла 2026

С 1 сентября 2023 Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Поэтому большинство церковных праздников теперь празднуются на тринадцать дней раньше, чем по старому юлианскому стилю.

Если раньше праздник святых апостолов Петра и Павла приходился на 12 июля, теперь он отмечается 29 июня.

Именно в этот день в 2026 году украинские христиане будут молиться в память об апостолах Петра и Павла.

Петров пост в 2025 году продлится с 8 по 28 июня.

Пост традиционно начнется через неделю после праздника Троицы и завершается за день до апостольского праздника. Даты поста каждый год меняются, ведь все зависит от того, когда празднуется Пасха.

Почему Петров пост назвали в честь Петра и Павла

Этот пост посвящен двум наиболее выдающимся фигурам христианства — апостолам Петру и Павлу, которые, по преданию, приняли мученическую смерть в Риме примерно в один день. Именно поэтому их и чествуют вместе, обоих считают патриархами христианской церкви.

Согласно легенде, Петр входил в круг ближайших учеников Иисуса и его часто называют главным среди апостолов.

Петр был первым епископом Рима — и с тех пор каждый последующий папа римский считается преемником святого Петра.

Он известен тем, что до встречи с Христом был простым рыбаком, но его подлинным предназначением стало проповедничество. А еще он трижды отрекся от Иисуса, и трижды подтвердил свою любовь к нему. И в этом тоже путь веры.

Павел не входил в круг двенадцати апостолов — сначала он был гонителем христиан, но после обращения стал ярым проповедником Евангелия среди язычников. Его письма — Послание апостола Павла — стали частью Нового Завета.

Павел был интеллектуалом и миссионером, и именно он расширил влияние христианской церкви далеко за пределы еврейского мира.

Как правильно поститься в пост Петра и Павла

Посты введены церковью, чтобы верующие посвятили это время очищению тела и души. И в первую очередь именно души — через молитву, покаяние, добрые дела и сдержанность во всем: в словах, мыслях, действиях.

Поэтому в пост советуют чаще бывать в храме, сходить к исповеди и причастию, читать Библию.

Если есть возможность, нужно дать милостыню нуждающимся или сделать доброе дело, даже небольшое. Пост должен быть наполнен лучшими человеческими чувствами: любовью, состраданием, милосердием.

Петров пост 2026: календарь питания

Петров пост — не такой суровый, как Великий, и в него позволено больше, чем в другие посты. В целом, календарь питания в пост Петра и Павла выглядит так:

нельзя мяса, молочных продуктов и яиц;

можно рыбу, кроме среды и пятницы;

в понедельник, среду и пятницу обычно сухое питание или еда без масла (для тех, кто строго соблюдает правила);

во вторник, четверг и субботу разрешено растительное масло.

В целом, Петровка, как называют в народе, — это летний легкий пост, уже есть много фруктов, овощей и не слишком сложно воздерживаться от мясной и молочной пищи.

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