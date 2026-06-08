Петрів піст 2026: коли починається і чим відрізняється

Петрів піст — це один із чотирьох багатоденних православних постів, але й водночас один із найлегших, він не такий суворий, як Великий. Щороку його дати відрізняються, адже початок посту прив’язаний до свята Великодня та Трійці.

Коли починається Петрів піст у 2026 році — розказуємо у матеріалі.

Коли починається піст Петра і Павла 2026

З 1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, через що більшість церковних свят тепер відзначають на тринадцять днів раніше, ніж за старим юліанським стилем.

Якщо раніше свято святих апостолів Петра і Павла припадало на 12 липня, тепер воно відзначається 29 червня.

Саме в цей день у 2026 році українські християни молитимуться в пам’ять про апостолів Петра і Павла.

Петрів піст у 2026 році триватиме з 8 до 28 червня.

Піст традиційно почнеться через тиждень після свята Трійці та завершується за день до апостольського свята. Дати посту щороку змінюються, адже все залежить від того, коли святкується Великдень.

Чому Петрів піст назвали на честь Петра і Павла

Цей піст присвячений двом найбільш визначним постатям християнства — апостолам Петру і Павлу, які, за переказами, прийняли мученицьку смерть у Римі приблизно в один день. Саме тому їх і вшановують разом та вважають патріархами християнської церкви.

За легендою, Петро входив до кола найближчих учнів Ісуса і його часто називають головним серед апостолів.

Петро був першим єпископом Риму — і з тих пір кожного наступного папу римського називають наступником святого Петра.

Він відомий тим, що до зустрічі з Христом був простим рибалкою, але його справжнім призначенням стало проповідництво. А ще — він тричі зрікся Ісуса, і тричі підтвердив свою любов до нього. І в цьому також — шлях віри.

Павло не входив до кола дванадцяти апостолів — спочатку він був гонителем християн, але після навернення став найпалкішим проповідником Євангелія серед язичників. Його листи — Послання апостола Павла — стали частиною Нового Завіту.

Павла вважають інтелектуалом і місіонером, і саме він розширив вплив християнської церкви далеко за межі єврейського світу.

Як правильно постити у Петрів піст

Пости запроваджені церквою, щоб віряни присвятили цей час очищенню тіла і душі. І в першу чергу саме душі — через молитву, покаяння, добрі справи і стриманість у всьому: у словах, у думках, у діях.

Тому у піст радять частіше бувати в храмі, сходити до сповіді та причастя, читати Біблію.

Якщо є можливість, варто давати милостиню нужденним або зробити добру справу, навіть невеличку. Піст має бути наповнений кращими людськими почуттями: любов’ю, співчуттям, милосердям.

Петрів піст 2026: календар харчування

Петрів піст — не такий суворий, як Великий, і у цей час дозволено більше, ніж в інші пости. Загалом календар харчування у піст Петра і Павла має такий вигляд:

не можна м’яса, молочних продуктів і яєць;

можна рибу, крім середи й п’ятниці;

у понеділок, середу й п’ятницю зазвичай сухоїдіння або їжа без олії (для тих, хто суворо дотримується правил посту);

у вівторок, четвер і суботу дозволена олія;

Загалом Петрівка, як називають цей піст у народі, — це літній легкий піст, коли є багато фруктів, овочів і не надто складно утримуватися від м’ясної та молочної їжі.

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