Стиль життя Свята

Петрів піст 2026: коли починається і чим відрізняється

Ольга Петухова, редакторка сайту 08 Червня 2026, 10:20 4 хв.
коли петровський піст 2026
Фото Pexels

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