Календарь государственных праздников на январь 2026: какие даты будем отмечать всей страной

В течение второго месяца зимы и первого года, нас будет ждать не слишком большое количество праздников и памятных дней, однако они все же есть. Читай в материале, какие государственные праздники в январе 2026 года мы будем отмечать.
Календарь государственных праздников и памятных дат в январе 2026 года
01.01 — Новый год
Новый год отмечается в Украине ежегодно 1 января как государственный праздник с 1898 года. Этот праздник символизирует начало нового цикла, семейные встречи, надежды и обновления всего. В этот день проводятся новогодние утренники для детей с подарками, концерты, фейерверки и массовые гуляния по всей стране, но во время полномасштабного вторжения следует избегать больших скоплений людей, а фейерверки запрещены.
15.01 — День Управления государственной охраны Украины
День Управления государственной охраны Украины отмечает роль организации как государственного правоохранительного органа специального назначения, обеспечивающего охрану высших должностных лиц, органов власти и национальной безопасности.
В этот день проводятся торжественные мероприятия, награждение военнослужащих и честь их вклада в защиту государства.
22.01 — День Соборности Украины
День соборности Украины отмечается в Украине ежегодно 22 января с 1999 года. Этот праздник чествует провозглашение Акта Соединения УНР и ЗУНР в 1919 году, символизируя единство украинских земель и нации.
24.01 — День внешней разведки Украины
День внешней разведки Украины отмечает вклад сотрудников разведки в защиту национальных интересов, обеспечение безопасности граждан и обороноспособности государства. В этот праздник проводятся торжественные мероприятия, поздравления от руководства страны и чествование работников разведки.
27.01 — День памяти жертв Холокоста
Эта памятная дата чествует миллионы жертв нацистского геноцида, в частности евреев и других групп, с акцентом на украинские трагедии, такие как трагедия в бабьем овраге, проводятся уроки против ненависти и расизма. В этот день проходят мемориальные церемонии, образовательные программы, мероприятия в музеях и общественные акции памяти.
29.01 — День памяти Героев Крут
Этот праздник чествует героизм студентов и юнкеров, которые в 1918 году задержали большевистское наступление, способствуя независимости УНР. В этот день проводятся возложение цветов к памятникам, патриотические мероприятия в школах, концерты и события.
