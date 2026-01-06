С Крещением 2026! Душевные поздравления в картинках, прозе и стихах для родных

Сегодня еще один большой христианский праздник — Крещение. Если ты хочешь поздравить родных и близких с этим днем тепло и ярко, мы подготовили для тебя поздравления с Крещением 2026 в картинках, прозе и стихах. Выбирай самое оригинальное и отправляй.

С Крещением 2026! Красивые поздравления в прозе

Поздравляю с Крещением Господним и желаю водой смыть все неудачи и болезни, добрыми словами развеять все несправедливости. Пусть сегодня донесется до Господа твоя искренняя молитва, пусть в ответ небеса подарят тебе здоровье, надежду, силу и любовь.

Поздравляю с Крещением! Желаю, чтобы счастливым был твой путь, чтобы на нем встречались только добрые люди и большие возможности. И пусть в этот день вода оздоровит тебя и взбодрит, а небесное сияние укажет, где живет любовь и радость.

Сердечно поздравляю вас с праздником Крещения Господнего! Сегодняшний день — это дар Божьей благодати и искренней молитвы. С молитвой на устах и в сердце и с мыслями о том, какие наши действия приведут к очищению от грехов и к духовному росту, шагнем мы в крещенскую воду, как ступил когда-то в воды Иордана Иисус Христос. Искренне желаю всем через великую крещенскую святыню укрепить свою веру, очистить сердца и помыслы и обрести благодать Богоявления!

Поздравляю с этим великим праздником — Крещением Господним! Желаю крепкого здоровья, мира в душе, счастья в семье и благодати в доме. Пусть Божественная любовь освещает ваш путь, а вера и надежда всегда будут верными спутниками. Пусть этот день принесет вам обновления и гармонию.

Пусть этот светлый праздник принесет в вашу жизнь мир, любовь и благодать. Пусть святая вода смоет все печали, подарит чистоту души и обновление сердца. Желаю здоровья, крепкой веры, душевной гармонии и тепла. Пусть ангелы оберегают ваш дом, а Бог направляет ваши шаги к свету и добру. С Крещением Господним! Пусть этот день будет полон радости, спокойствия и светлых надежд!

Поздравляю с Крещением Господним и хочу пожелать быть вольной птицей с крыльями любви. Желаю душевного тепла и счастья, добрых часов и радостных мгновений в каждом дне. Пусть святой водой смоются все ненастья и неудачи с твоего жизненного пути.

Поздравление с Крещением в стихах

В Крещение желаю вам

Спокойствия и мира,

Водой святой чтоб навсегда

Все беды ваши смыло,

Здоровья крепкого сполна,

В душе жила чтоб доброта,

Всегда любовью и теплом

Наполнен будет пусть ваш дом!

Здоровье, радость, умиление

Пусть принесёт вам этот день!

Купаться радостно в Крещение

Идите все, кому не лень!

Купель подарит исцеление

И смоет грех, который есть!

И в этот день Христа Крещения

Вам божьих радостей не счесть!

В Крещение Господне

Водицею святой

Печали и невзгоды

С души и сердца смой!

В Крещение Господне

Хочу я пожелать

Тебе любви, здоровья.

Пусть Божья благодать

Во всём тебе поможет,

Направит, защитит,

Пусть веру приумножит,

Надежду укрепит!

С Крещением: поздравления в картинках

Вікна-новости подготовили для тебя красивые и душевные поздравления с Крещением в картинках.

Ранее мы рассказывали, какие есть церковные праздники в январе 2026.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!