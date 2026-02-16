З Масляною 2026: теплі привітання в картинках, прозі та віршах

Уже скоро аромат млинців заполонить домівки українців, адже наближається Масляна! Вікна підготували для тебе теплі привітання з Масляною в картинках, а ще — у віршах та прозі! Зберігай листівки та вітай найрідніших із прийдешніми святами.
Вітання з Масляною 2026 у картинках для рідних та близьких
Листівки на будь-який смак допоможуть тобі привітати рідних зі святом Масляної.
Привітання з Масляною у віршах
Сонечко надворі знову сяє,
Промені дарує золоті,
І млинцями щиро пригощає нас
Тиждень весняний і масний.
Не давайте суму жити,
Посміхайтесь повсякчас,
Для розваги і розради
Масляна — найкращий час.
Масляна прийшла до нас,
Зі святом цим вітаю вас!
Зичу, щоб нам всім щастило,
Полум’я в душі горіло,
Успіхів, кохання всім
І наїстися млинців!
Масниця розпочалася,
Хай зима мандрує геть,
Навкруги всі веселяться
І навколо круговерть!
Хай опудало нарешті
Вигорить ущент в огні,
Смакувати будем дружньо
Ми млинці наші смачні!
Я усім бажаю щастя,
Прийде хай скоріш весна,
Як прокинеться природа —
Заживемо ми сповна!
Вітання з Масляною в прозі
- З Масляною тебе вітаю! Нехай на столі завжди будуть млинці з ікрою, у домі панує злагода, а в душі оселиться тепло. Нехай зима забере всі негаразди, а весна принесе щастя, удачу, радість, сімейне благополуччя та достаток.
- Вітаю з Масницею! Нехай доля завжди умаслює і береже тебе. Нехай твоє життя буде яскравим і солодким, як мед, любов — гарячою, як свіжоспечений млинець, а матеріальний добробут — масним, як домашня сметанка.
- Вітаю з Масницею! Бажаю, щоб на столі було багато млинців, у будинку лунав сміх, гарний настрій захоплював усіх навколо, щоб рідні були поряд! Нехай цей тиждень свят стане щасливим і радісним, залишить тільки хороші спогади!
