Уже скоро аромат млинців заполонить домівки українців, адже наближається Масляна! Вікна підготували для тебе теплі привітання з Масляною в картинках, а ще — у віршах та прозі! Зберігай листівки та вітай найрідніших із прийдешніми святами.

Вітання з Масляною 2026 у картинках для рідних та близьких

Листівки на будь-який смак допоможуть тобі привітати рідних зі святом Масляної.

З Масляною 2026: теплі привітання в картинках, прозі та віршах / 5 Фотографій

Привітання з Масляною у віршах

Сонечко надворі знову сяє,

Промені дарує золоті,

І млинцями щиро пригощає нас

Тиждень весняний і масний.

Не давайте суму жити,

Посміхайтесь повсякчас,

Для розваги і розради

Масляна — найкращий час.

Масляна прийшла до нас,

Зі святом цим вітаю вас!

Зичу, щоб нам всім щастило,

Полум’я в душі горіло,

Успіхів, кохання всім

І наїстися млинців!

Масниця розпочалася,

Хай зима мандрує геть,

Навкруги всі веселяться

І навколо круговерть!

Хай опудало нарешті

Вигорить ущент в огні,

Смакувати будем дружньо

Ми млинці наші смачні!

Я усім бажаю щастя,

Прийде хай скоріш весна,

Як прокинеться природа —

Заживемо ми сповна!

Вітання з Масляною в прозі

З Масляною тебе вітаю! Нехай на столі завжди будуть млинці з ікрою, у домі панує злагода, а в душі оселиться тепло. Нехай зима забере всі негаразди, а весна принесе щастя, удачу, радість, сімейне благополуччя та достаток.

Вітаю з Масницею! Нехай доля завжди умаслює і береже тебе. Нехай твоє життя буде яскравим і солодким, як мед, любов — гарячою, як свіжоспечений млинець, а матеріальний добробут — масним, як домашня сметанка.

гарячою, як свіжоспечений млинець, а матеріальний добробут масним, як домашня сметанка. Вітаю з Масницею! Бажаю, щоб на столі було багато млинців, у будинку лунав сміх, гарний настрій захоплював усіх навколо, щоб рідні були поряд! Нехай цей тиждень свят стане щасливим і радісним, залишить тільки хороші спогади!

