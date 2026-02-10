Коли починається і закінчується Масляна 2026: підказка для тих, хто забуває дати святкувань

Якщо ти часто забуваєш важливі дати чи свята, не сумуй! Ми тут, аби нагадати про наближення традиційного свята Масляної. У тебе буде тиждень, аби насолодитися млинцями з різноманітними начинками та дізнатися більше про свято. Читай у матеріалі, коли починається і закінчується Масляна 2026.

Коли починається і закінчується Масляна 2026

Масляна — це язичницьке свято, відоме до прийняття християнства і бере початок у праслов’янські часи. Це свято ще називають Масниця, Пущення, Колодій, Сиропусний тиждень, Сирна неділя, Бабське свято. Воно символізує проводи зими та зустріч весни.

Церковна традиція не визнає Масляну, адже у православному календарі його не знайти. Проте є Сирний тиждень — це останній тиждень перед Великим постом.

Коли Масляна у 2026 році

У свята немає фіксованої дати — воно починається за 56 днів до Великодня і відзначається цілий тиждень напередодні Великого посту.

Великдень 2026 року буде 12 квітня, отже, Масляна у 2026 році розпочнеться 16 лютого та триватиме до 22 лютого.

А щоб підготувати всі інгредієнти заздалегідь та продумати начинки, тримай п’ять рецептів млинців на Масляну.

Важливо, що тиждень святкування Масниці починається перед Великим постом. Тож ти встигаєш поласувати всіма смачними начинками та продуктами перед 40-денним очищенням організму та душі.

Хоч свято має давнє язичницьке коріння, його відзначають і шанують досі. На Масляну заведено не лише пекти млинці, а й водити хороводи, зустрічати весну та проводжати зиму, закликати до миру та прощення. А ще в останній день святкування, тобто 17 березня, буде Прощена неділя.

На Прощену неділю заведено забувати всі образи, які тобі заподіяли, а також просити прощення в людей, яких образив (-ла) ти.

Масляний тиждень має навіть народні назви всіх днів:

Понеділок — зустріч Масляної. У цей день прибирають житло, печуть млинці, діляться ними з нужденними. Вівторок — Загравання. У цей день батьки сватали дітей. Середа — Тещині млинці. Зять приходить до тещі в гості на млинці. Четвер — Розгуляй. Закінчуються прибирання та підготування, ходіння до гостей. П’ятниця — Тещині вечірки. А тепер уже теща приходить до зятя в гості на млинці. Субота — Посиденьки зовиці. Заміжні жінки запрошують у гості на млинці сестер свого чоловіка та обмінюються подарунками. Неділя — Проводи Масляної. Прощена неділя, поминки покійних.

Віддавна у святковий тиждень проводять ярмарки, гуляння, вечірні посиденьки, а також знайомства-сватання.

Чи варто святкувати Масляну в Україні

Сучасне уявлення про Масляну — наслідок радянізації України, більшовицького режиму. Тоді влада штучно намагалася створити один народ і замінити усі звичні традиції масовими святами та пиятикою.

В давнину у Московії Масляну, або російською Маслєніцу, завжди відзначали з великим розмахом, їли “бліни”, влаштовували показові бої та каталися на санах, які були запряжені кіньми.

Такий формат святкування намагались популяризувати у великих українських містах, на кшталт Києва чи Харкова.

Та й врешті у святкуванні Масляної в Росії та в Україні проглядаються значні світоглядні відмінності. У Росії святкування було пов’язане з демонстрацією агресії й сили. У Масляний тиждень на вулицях масово влаштовували кулачні бої та бійки “стінка на стінку”.

А в Україні це свято символізувало всепрощення та примирення, люди у цей час не бились, а навпаки намагались вирішити всі конфлікти, перепросити та пробачити, аби зустріти весну у злагоді та мирі.

