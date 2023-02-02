Їжа та рецепти

Масляна для всіх! П’ять рецептів смачних млинців: традиційні та незвичні

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 02 Лютого 2023, 16:30
млинці на масляницю
Фото: Pexels

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