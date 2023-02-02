Масляна для всіх! П’ять рецептів смачних млинців: традиційні та незвичні

Масляна (Масниця) — це приклад того, як деякі язичницькі свята адаптувалися до християнської традиції. Млинці своєю формою символізують сонце, весну і нові починання, тому до прийняття християнства Масницю святкували в день весняного рівнодення.

Зараз же млинцевий тиждень символізує наближення весни, а відзначають його щороку у різні дати, за вісім тижнів до Великодня. У 2023 році свято розпочнеться 20 лютого й триватиме до 26 лютого.

Ми зібрали для тебе найкращі рецепти млинців на будь-який смак, щоб тобі було смачно за будь-яких харчових уподобань.

Зараз також дивляться

Традиційні млинці від Клопотенка

Традиційні млинці — тонкі й пористі. Вони смакують просто так і з різними солоними та солодкими начинками. Традиційно в них кладуть м’ясо, сир, фрукти, ягоди, подають зі згущенкою або сметанним соусом.

Та насправді начинка й соуси — це справа фантазії та продуктів, які лишилися в холодильнику. Головне приготувати смачні млинці.

Зірковий шеф Євген Клопотенко поділився кількома секретами ідеальних млинців до Масляної.

Інгредієнти

130 г борошна

340 мл молока

2 яйця

2 ст. л. соняшникової олії

2 ст. л. цукру

дрібка солі

Приготування

Для ідеального тіста й гладкої текстури треба дотримуватися правильної рецептури. Почнемо з борошна. Його слід обов’язково просіяти. Якщо ж у тебе цільнозернове чи грубого помелу, то можна обійтися і без цього.

Отож для тіста змішай у місткості яйце, сіль, цукор, олію і перемішай вінчиком до однорідного стану. Додайте просіяне борошно і знову гарно перемішай.

Тепер додай до отриманої маси молоко. Вливати його слід обережно, невеликими порціями, постійно помішуючи суміш.

У тебе має вийти рідке тісто, яке рівномірно розтікатиметься по пательні. Якщо воно загусте чи зарідке, то додай більше молока чи борошна відповідно.

Перед тим, як перейти до смаження, дай тісту трохи настоятися. Десяти хвилин буде досить. Після цього змасти пательню невеликою кількістю олії й вилий туди тісто, рівномірно розподіляючи його по всій поверхні.

Випікай хвилину, потім перевертай на інший бік і випікай ще хвилину. Після чого знімай готовий млинець на тарілку і випікай наступні, періодично змащуючи сковорідку олією.

Шпинатні млинці з начинкою від Джеймі Олівера

Ті, хто правильно харчується та дотримується правила, що зелені в раціоні багато не буває, можуть урізноманітнити звичайне тісто шпинатом та заправити млинець здоровою начинкою. Джеймі Олівер поділився рецептом таких зелених млинців.

Для приготування млинців зі шпинатом тобі знадобляться такі інгредієнти:

стигле авокадо

350 г помідорів чері

100 г дитячого шпинату

3 ріпчасті цибулини

15 г свіжого коріандру

лайм

оливкова олія першого віджиму

велике яйце

склянка борошна

склянка напівзнежиреного молока

300 г сиру

гострий соус чилі

Приготування

Спершу приготуємо начинку. Для цього розріж авокадо навпіл, вийми кісточку, очисти від шкірки та дрібно наріж скибочками. Помідори наріж четвертинками та поклади все разом у велику миску.

Туди ж додай дрібно нарізану ріпчасту цибулю, листя коріандру, чверть шпинату та заправ усе вичавленим соком лайма. Після цього збризни суміш столовою ложкою оливкової олії, приправ сіллю й перцем, перемішай та відклади вбік.

Тепер переходимо до тіста. Змішай яйце, борошно, молоко, решту шпинату, сіль, перець та збий інгредієнти до однорідної маси. Після цього можна смажити.

Розігрій пательню на середньому вогні, змасти її олією та розподіли тонким шаром отримане шпинатне тісто, щоб воно рівномірно розподілилося по діаметру. Готуй млинці з обох боків до золотої скоринки.

Коли млинці будуть готові, посип їх шматочками сиру, салатом з авокадо та полий соусом чилі.

Млинці з лікером та апельсиновою карамеллю від Лізи Глінської

Традиційні солодкі млинці з нутеллою чи арахісовою пастою — це смачно, але часом хочеться чогось більш вишуканого, наприклад, експериментів з карамеллю та алкогольним лікером.

Якщо ти хочеш перетворити власну кухню на острівець вищої французької кухні, то рецепт Лізи Глінської тобі у цьому допоможе.

Інгредієнти для млинців з апельсиновою карамеллю

Для тіста:

130 г борошна

20 г цукру

300 мл молока

3 яйця

цедра одного апельсина

60 г масла

50 мл апельсинового лікеру (Cointreau)

сіль

Для апельсинової карамелі:

40 г цукру

20 г масла

20 мл лікеру Cointreau

філе, сік та бланшована цедра двох апельсинів

Приготування

Спершу замішуємо тісто. Для цього у великій місткості з’єднай яйця з цукром. Коли останній розчиниться, додавай апельсиновий лікер та сухі інгредієнти: борошно, сіль та цедру.

Саме з такою послідовністю змішування інгредієнтів вийде ідеальна консистенцію без грудочок.

Залишилося додати гаряче молоко та попередньо розтоплене у сотейнику масло. Все гарно перемішуємо та починаємо обсмажувати на розігрітій та змащеній олією пательні.

Для приготування апельсинової карамелі відділи філе апельсина від цедри та довільно поріж. У сковорідку насип цукор та дочекайся, доки він не розтане, утворивши карамельний аромат з легкою гірчинкою.

Одразу після того, як цукор набув характерного запаху та кольору, його не треба перемішувати. Влий туди розтоплене масло.

До отриманої маси додай лікер та зачекай кілька секунд, після чого додай всі частини апельсина: сік, філе та цедру та випари суміш на маленькому вогні. Готовою карамель буде, коли дійне до стану густого сиропу.

Тепер склади готові млинці у кілька разів, полий їх отриманою апельсиновою карамеллю й насолоджуйся.

Гречані млинці для веганів

Люди, які не вживають продуктів тваринного походження, теж не мають відмовляти собі у святкуванні Масниці, адже зараз існує багато альтернативних рецептів. Одним із таких поділився відомий американський шеф Джеймі Олівер.

Крім того, що такі млинці ідеально підійдуть для веганів, гречане борошно містить марганець, який необхідний абсолютно усім для підтримки міцності та здоров’я сполучних тканин.

Інгредієнти

300 мл мигдального молока

1 ч. л. ванільного екстракту

75 г бланшованого мигдалю

100 г гречаного борошна

100 г рисового борошна

2 ч. л. розпушувача

стиглий банан

оливкова олія

350 г сезонних ягід, таких як полуниця, ожина, малина, чорниця

кленовий сироп

4 ст. л. грецького йогурту за бажанням

Приготування:

Змішай молоко, ванільний екстракт, мигдаль, борошно, розпушувач та очищений банан та збий усе до однорідної маси блендером чи вінчиком. Якщо ти використовуєш другий спосіб, банан перед цим треба розтовкти виделкою у пюре.

Коли тісто буде готове, можеш переходити до смаження. Обов’язково перед цим гарно розігрій сковороду та змасти її олією.

Виклади на пательню 3 ст. л. тіста та одразу поклади туди нарізану полуницю або цілі ягоди, закрий млинець ще кількома ложками тіста. Готуй до золотистого кольору з обох боків. Щоб млинець краще пропікся, можеш додатково притиснути його кухонною лопаткою.

Перед подачею змасти гарячі млинці кленовим сиропом або полий кожну порцію йогуртом та подавай з додатковими ягодами.

Безглютенові млинці від Джеймі Олівера

Люди з целіакією теж не мають відмовляти собі у задоволенні. Тим паче, що зараз борошно виготовляють не тільки з пшениці. Є багато альтернатив: кокосове, кукурудзяне, із зеленої гречки, амарантове та різні види горіхового борошна.

Джеймі Олівер поділився швидким рецептом таких альтернативних млинців.

Інгредієнти

велике яйце

250 г безглютенового борошна

300 мл молока

оливкова олія

морська сіль

Приготування

Яйце, безглютенове борошно, склянку молока і дрібку морської солі змішай разом у великій мисці. Тепер збий все разом до гладкої однорідної консистенції.

Пательню постав на середній вогонь та змасти її олією. Коли вона розігріється, можеш переходити до смаження млинців.

З кожного боку готуй млинець одну – дві хвилини або ж допоки на поверхні не з’являться маленькі бульбашки, а основа не стане золотистою.

Коли млинці стануть золотистими з обох боків, вийми їх на тарілку та подавай з улюбленими начинками. Це може бути йогурт, мигдаль, фісташки та мед або просто свіжі ягоди та йогурт.

Також Джеймі Олівер поділився покроковим приготуванням пухких панкейків з медом та йогуртом, рецепт знайдеш у нашому матеріалі.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.