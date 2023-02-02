Масленица для всех! Пять рецептов вкусных блинов: традиционные и необычные

Масленица — пример того, как некоторые языческие праздники адаптировались к христианской традиции. Блинчики своей формой символизируют солнце, весну и новые начинания, поэтому до принятия христианства Масленицу праздновали в день весеннего равноденствия.

Сейчас же блинная неделя символизирует приближение весны, а отмечают ее каждый год в разные даты, за восемь недель до Пасхи. В 2023 году праздник начнется 20 февраля и продлится до 26 февраля.

Мы собрали для тебя лучшие рецепты блинов на любой вкус, чтобы тебе было вкусно при любых пищевых предпочтениях.

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Традиционные блины от Клопотенко

Традиционные блины — тонкие и пористые. Их едят просто так и с разными солеными и сладкими начинками. Традиционно в них кладут мясо, творог, фрукты, ягоды, подают со сгущенкой или сметанным соусом.

Но на самом деле начинка и соусы — дело фантазии и продуктов, которые остались в холодильнике. Главное приготовить вкусные блинчики.

Звездный шеф Евгений Клопотенко поделился несколькими секретами идеальных блинов к Масляной.

Ингредиенты

130 г муки

340 мл молока

2 яйца

2 ст. л. подсолнечного масла

2 ст. л. сахара

щепотка соли

Приготовление

Для идеального теста и гладкой текстуры нужно соблюдать правильную рецептуру. Начнем с муки, ее следует обязательно просеять. Если у тебя мука цельнозернового или грубого помола, можно обойтись и без этого.

Для теста смешай в емкости яйцо, соль, сахар, растительное масло и перемешай венчиком до однородного состояния. Добавь просеянную муку и снова хорошо перемешай.

Теперь прибавь к полученной массе молоко. Вливать его следует осторожно, небольшими порциями, постоянно помешивая.

У тебя должно получиться жидкое тесто, равномерно растекающееся по сковороде. Если оно слижком густое или жидкое, то добавь больше молока или муки соответственно.

Перед тем как перейти к жарке, дай тесту немного настояться. Десяти минут будет достаточно. После этого смажь сковороду небольшим количеством растительного масла и вылей туда тесто, равномерно распределяя его по всей поверхности.

Выпекай минуту, затем переворачивай на другую сторону и выпекайте еще минуту. После чего снимай готовый блинчик на тарелку и выпекай следующие, периодически смазывая сковороду маслом.

Шпинатные блины с начинкой от Джейми Оливера

Если ты из тех, кто правильно питается и соблюдает правила, что зелени в рационе много не бывает, то можешь разнообразить обычное тесто шпинатом и заправить блин здоровой начинкой. Джейми Оливер поделился рецептом таких зеленых блинчиков.

Для приготовления блинчиков со шпинатом тебе понадобятся следующие ингредиенты:

спелое авокадо

350 г помидоров черри

100 г детского шпината

3 репчатых луковицы

15 г свежего кориандра

лайм

оливковое масло первого отжима

большое яйцо

стакан муки

стакан полуобезжиренного молока

300 г сыра

острый соус чили

Приготовление

Сначала приготовим начинку. Для этого разрежь авокадо пополам, удали косточку, очисти от кожуры и мелко нарежь ломтиками. Помидоры нарежь четвертинками и положи все вместе в большую миску.

Туда же добавь мелко нарезанный репчатый лук, листья кориандра, четверть шпината и заправь все выжатым соком лайма. После этого сбрызни смесь столовой ложкой оливкового масла, приправь солью, перцем, перемешай и отложи в сторону.

Теперь переходим к тесту. Смешай яйцо, муку, молоко, остальной шпинат, соль, перец и сбей ингредиенты в однородную массу. После этого можно переходить к жарке.

Разогрей сковороду на среднем огне, смажь ее маслом и распредели тонким слоем полученное шпинатное тесто, чтобы оно равномерно распределилось по диаметру. Готовь блины с обеих сторон до золотой корочки.

Когда блины будут готовы, посыпь их ломтиками сыра, салатом из авокадо и полей соусом чили.

Блинчики с ликером и апельсиновой карамелью от Лизы Глинской

Традиционные сладкие блины с нутеллой или арахисовой пастой — это вкусно, но порой хочется чего-то более изысканного, например экспериментов с карамелью и алкогольным ликером.

Если ты хочешь превратить собственную кухню в островок высшей французской кухни, то рецепт Лизы Глинской тебе в этом поможет.

Ингредиенты для блинов с апельсиновой карамелью

Для теста:

130 г муки

20 г сахара

300 мл молока

3 яйца

цедра одного апельсина

60 г сливочного масла

50 мл апельсинового ликера (Cointreau)

соль

Для апельсиновой карамели:

40 г сахара

20 г сливочного масла

20 мл ликера Cointreau

филе, сок и бланшированная цедра двух апельсинов

Приготовление

Сначала замешиваем тесто. Для этого в большой емкости соедини яйца с сахаром. Когда последний растворится, добавь апельсиновый ликер и сухие ингредиенты: муку, соль и цедру.

Именно такая последовательность смешивания ингредиентов позволит получить идеальную консистенцию и избежать комков.

Осталось ввести горячее молоко и предварительно растопленное в сотейнике сливочное масло. Все хорошо перемешиваем и начинаем обжаривать на разогретой и смазанной маслом сковороде.

Для приготовления апельсиновой карамели отдели филе апельсина от цедры и произвольно порежь. В сковороду насыпь сахар и дождись, пока он не растает, образовав карамельный аромат с легкой горчинкой.

Сразу после того, как сахар приобрел характерный запах и цвет, его не нужно перемешивать. Влей туда растопленное сливочное масло.

К полученной массе добавь ликер и подожди несколько секунд, после чего добавь все части апельсина: сок, филе и цедру и выпари смесь на маленьком огне. Готовой карамель будет, когда дойдёт до состояния густого сиропа.

Теперь сложи готовые блины в несколько раз, полей их полученной апельсиновой карамелью и наслаждайся.

Гречневые блинчики для веганов

Люди, не употребляющие продукты животного происхождения, тоже не должны отказывать себе в праздновании Масленицы, ведь сейчас существует много альтернативных рецептов. Одним из таких поделился американский шеф Джейми Оливер.

Кроме того, что такие блины идеально подойдут для веганов, гречневая мука содержит марганец, который необходим абсолютно всем для поддержания крепости и здоровья соединительных тканей.

Ингредиенты

300 мл миндального молока

1 ч. л. ванильного экстракта

75 г бланшированного миндаля

100 г гречневой муки

100 г рисовой муки

2 ч. л. разрыхлителя

спелый банан

оливковое масло

350 г сезонных ягод, таких как клубника, ежевика, малина, черника

кленовый сироп

4 ст. л. греческого йогурта, по желанию

Приготовление:

Смешай молоко, ванильный экстракт, миндаль, муку, разрыхлитель и очищенный банан и сбей все до однородной массы с помощью блендера или венчика. Если ты используешь второй способ, банан перед этим нужно растолочь вилкой в пюре.

Когда тесто будет готово, можешь переходить к жарке. Обязательно перед этим хорошо разогрей сковороду и смажь ее растительным маслом.

Выложи на сковороду три столовых ложки теста и сразу положи туда нарезанную клубнику или целые ягоды, закрой блин еще несколькими ложками теста.

Готовь до золотистого цвета с обеих сторон. Чтобы блинчик лучше пропекся, можешь дополнительно прижать его кухонной лопаткой.

Перед подачей смажь горячие блины кленовым сиропом или полей каждую порцию блинов йогуртом и подавай с дополнительными ягодами.

Безглютеновые блины от Джейми Оливера

Люди с целиакией тоже не должны отказывать себе в удовольствии, тем более, что сейчас муку производят не только из пшеницы. Есть много альтернатив: кокосовая, кукурузная, из зеленой гречки, амарантовая и разные виды ореховой муки.

Джейми Оливер поделился быстрым рецептом таких альтернативных блинчиков.

Ингредиенты

большое яйцо

250 г безглютеновой муки

300 мл молока

оливковое масло

морская соль

Приготовление

Яйцо, безглютеновую мука, стакан молока и щепотку морской соли смешай в большой миске. Теперь сбей все вместе до гладкой, однородной консистенции.

Сковороду поставь на средний огонь и смажь ее маслом. Когда она разогреется, можешь переходить к жарке блинов.

С каждой стороны готовь блинчик одну – две минуты или пока на поверхности не появятся маленькие пузырьки, а основа не станет золотистой.

Когда блины станут золотистыми с двух сторон, вынь их на тарелку и подавай с любимыми начинками. Например, йогурт, миндаль, фисташки и мед или просто свежие ягоды и йогурт.

Также Джейми Оливер поделился пошаговым приготовлением пышных панкейков с медом и йогуртом, рецепт найдешь в нашем материале.

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