Мереживні, тонкі і дуже смачні: як приготувати млинці на кефірі з окропом

Кожен шукає свій ідеальний рецепт млинців. Їх безліч, але щось просте та смачне знайти все ж можна. Сьогодні ми розповідаємо, як приготувати млинці на кефірі з окропом. Читай у нашому матеріалі простий і покроковий рецепт.

Млинці на кефірі з окропом — покроковий рецепт

Млинці на кефірі та окропі також можуть бути тонкими і мереживними. Вони виходять чудовими з першого разу, тож тобі не потрібно бути іменитим шеф-кухарем, щоб вразити своїми кулінарними здібностями.

Рецепт приготування млинців майже такий, як і класичний, тільки замість звичайної води або більшої кількості кефіру тобі потрібно влити в тісто окріп. Цей спосіб також може стати справжнім рятівником на випадок, якщо під час готування в тебе закінчився кефір.

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Пропорція 1:1 кефіру з окропом виходить дуже ніжною і смачною, тому такі млинці можна їсти навіть без начинки та доповнень.

Знадобиться

Кефір — 400 мл

Окріп — 400 мл

Борошно — 300 г

Яйця — 3 шт.

Цукор — 2 ст. л

Олія — ​​2 ст. л

Сода — 0,5 ч. л

Сіль — дрібка

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Як приготувати млинці на кефірі з окропом

Теплий кефір змішай у мисочці з дрібкою соди. Дай постояти кілька хвилин. У мисочку додай яйця, сіль, цукор та добре збий міксером або вінчиком. Просій борошно та додавай невеликими порціями. Розмішуй борошно лопаткою або вінчиком, щоб не було грудочок. Закип’яти чайник та додай у тісто окріп тоненьким струменем. Додай олію. Добре розмішай тісто та дай йому постояти 10 хвилин. На розігрітій пательні смаж млинці з обох боків по 1-2 хвилини. Готово!

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