Мереживні, тонкі і дуже смачні: як приготувати млинці на кефірі з окропом

Кожен шукає свій ідеальний рецепт млинців. Їх безліч, але щось просте та смачне знайти все ж можна. Сьогодні ми розповідаємо, як приготувати млинці на кефірі з окропом. Читай у нашому матеріалі простий і покроковий рецепт.
Млинці на кефірі та окропі також можуть бути тонкими і мереживними. Вони виходять чудовими з першого разу, тож тобі не потрібно бути іменитим шеф-кухарем, щоб вразити своїми кулінарними здібностями.
Рецепт приготування млинців майже такий, як і класичний, тільки замість звичайної води або більшої кількості кефіру тобі потрібно влити в тісто окріп. Цей спосіб також може стати справжнім рятівником на випадок, якщо під час готування в тебе закінчився кефір.
Пропорція 1:1 кефіру з окропом виходить дуже ніжною і смачною, тому такі млинці можна їсти навіть без начинки та доповнень.
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Фото: Pexels
Раніше ми розповідали про традиційні та незвичні рецепти смачних млинців.
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