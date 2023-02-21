Тонкі та мереживні! Як приготувати млинці на молоці та воді

Існують десятки різних рецептів млинців. Ми з задоволенням їмо їх на свята та у будні, на сніданок та вечерю, вдома та в ресторані.
Інколи млинці можуть не вийти, адже тісто вийшло неправильно замішаним. Тому й кажуть, що перший млинець завжди зіпсований. Інколи треба кілька разів приготувати млинці за різним рецептом, щоб набити руку на цій страві.
Сьогодні ми розповімо, як приготувати млинці на молоці та воді.
Інгредієнти для млинців:
Готові млинці можна перемастити маслом або додати начинку і подавати до столу.
Попри те, що млинці готуються з борошном та смажаться на сковороді, вони можуть бути корисними. Раніше ми розповідали рецепти дієтичних легких млинців.
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