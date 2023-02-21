Тонкі та мереживні! Як приготувати млинці на молоці та воді

Існують десятки різних рецептів млинців. Ми з задоволенням їмо їх на свята та у будні, на сніданок та вечерю, вдома та в ресторані.

Інколи млинці можуть не вийти, адже тісто вийшло неправильно замішаним. Тому й кажуть, що перший млинець завжди зіпсований. Інколи треба кілька разів приготувати млинці за різним рецептом, щоб набити руку на цій страві.

Сьогодні ми розповімо, як приготувати млинці на молоці та воді.

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Рецепт млинців на молоці та воді

Інгредієнти для млинців:

молоко — 250 мл

вода — 300-400 мл

цукор — 2 ст. л.

борошно — 240 г

яйця — 3 шт.

олія — 2 ст. л.

Приготування млинців на воді та молоці

Яйця треба змішати з цукром та додати половину молока. Потім поступово підсипати борошно та ретельно все перемішати. Тісто має вийти без грудочок та густим, подібним до тіста на оладки. Після цього додати молоко, що лишилося, і ретельно перемішати. Далі потроху вливати в тісто воду, помішуючи. Тісто має вийти рідким. Додати олію та все перемішати. Пательню розігріти та змастити олією. Краще брати пательню з антипригарним покриттям. Так більше шансів, що млинці не порвуться. Смажити млинці на середньому вогні з двох сторін до зарум’янення.

Готові млинці можна перемастити маслом або додати начинку і подавати до столу.

Попри те, що млинці готуються з борошном та смажаться на сковороді, вони можуть бути корисними. Раніше ми розповідали рецепти дієтичних легких млинців.

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