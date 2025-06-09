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Млинці на сухому молоці: як приготувати звичну страву незвичним способом

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 09 Червня 2025, 19:15 2 хв.
Млинці на сухому молоці
Фото Unsplash

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