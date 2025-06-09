Млинці на сухому молоці: як приготувати звичну страву незвичним способом

Усього кілька інгредієнтів — і страва, кожен шматочок якої приносить задоволення, уже на столі. Хіба не звучить як мрія? Насправді ж це не фантазія, а досить реальний план дій, якщо ти знаєш, як правильно готувати млинці на сухому молоці.

Чи не в кожної родини є кілька своїх рецептів цього смаколика. Однак на неї не завжди вистачає традиційних інгредієнтів. Тож доводиться вигадувати оригінальні способи приготування як, наприклад, з сухим молоком.

Сумніваєшся, що з цим інгредієнтом млинці вже не будуть такими ніжними та ароматними як зазвичай? Якщо дотримаєшся рецепта, то маєш усі шанси на успіх. Лишається тільки переконатись у цьому самостійно та дізнатися, чи справді ці млинці будуть настільки смачними.

Інгредієнти для млинців на сухому молоці

сухе молоко — 4 столові ложки

соняшникова чи оливкова олія — 3 столові ложки

вода — 2 склянки

яйця — 2 штуки

борошно — 1 склянка

цукор — 1 столова ложка

сіль — 1 чайна ложка

Млинці на сухому молоці — спосіб приготування

Спершу потрібно просіяти борошно та сухе молоко, після чого змішати ці два інгредієнти разом. Після цього додати до суміші кип’ячену воду, яка трохи охолонула, і швидко все перемішати. В окремій мисці змішати яйця, цукор та сіль. Потім влити цю суміш до майбутнього тіста. Останній інгредієнт, який потрібно додавати в тісто — це рослинна олія. Далі потрібно тільки добре перемішати та залишити трохи настоятись суміш, поки розігрівається пательня. Після того, як розігріється пательня з олією, можна починати смажити млинці по дві хвилини з кожного боку. Фінальним кроком залишиться — доповнити млинці улюбленою начинкою чи смакувати смаколиком просто так.

Хочеш ще трохи поекспериментувати з незвичним інгредієнтом? Тоді читай, що приготувати з сухого молока — добірка рецептів.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!