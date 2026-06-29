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Парк Муромець в Києві: історія заснування та на що можна подивитися

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 29 Червня 2026, 21:00 2 хв.
парк муромець

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