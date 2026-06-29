Парк Муромець в Києві: історія заснування та на що можна подивитися

Парк Муромець (колишній парк Дружби Народів) є однією з найбільших та найпопулярніших рекреаційних зон Києва, яка розкинулася на площі 219,4 гектара у Деснянському районі.

Розташована в мальовничому урочищі Чорторий між двома великими житловими масивами — Оболонню та Троєщиною — ця зелена зона охоплює території Труханового острова та острова Муромець — детальніше читай в матеріалі.

Парк Муромець в Києві: історична довідка місцини

Історичне минуле парку тісно переплетене з легендами часів Київської Русі — за переказами, саме на цьому острові свого часу розташовувалася сторожова застава знаменитого богатиря Іллі Муромця.

На згадку про це у серпні 2018 року на вході до парку відкрили величний 11-метровий бронзовий монумент богатирю, створений скульптором Володимиром Журавлем за унікальною технологією відливання у формах, виготовлених на 3D-принтері.

Прототипом для образу легендарного воїна став відомий український стронгмен Василь Вірастюк.

Парк був закладений у 1972 році відомими архітекторами та дендрологами як продовження Дніпровського парку.

З цим місцем у киян уже пов’язане особливе міське повір’я: вважається, що якщо вперше відпочиваючи на острові, зайти в річку по груди і попросити у богатиря здоров’я, можна отримати захист від хвороб на цілий рік.

Водночас у парку збереглася і пам’ятка радянських часів — меморіальний сад, поділений на 15 діагональних секторів, де висаджені різні види флори (зокрема явір, барбарис Тунберга, татарський клен, червоний дуб та срібляста ялина), що раніше символізували республіки колишнього СРСР.

Парк Муромець: як дістатися до рекреаційної зони

Свою сучасну назву, тотожну топоніму острова, локація отримала 22 лютого 2018 року в рамках масштабної деколонізації міського простору, а згодом пройшла капітальну реконструкцію.

Наразі територія частково зарезервована під створення об’єкту заповідного фонду, а її унікальні природні куточки входять до складу загальнозоологічного заказника місцевого значення Урочище Бобровня.

Сьогодні парк Муромець є безкоштовним для відвідування та чітко зонованим простором, що поєднує меморіальну, дитячу, водно-спортивну та пляжну зони.

Дістатися до парку найпростіше громадським транспортом від станції метро Почайна тролейбусами №29, №30, №31 або маршрутними таксі №192, №242 та №550, що прямують у бік Північного мосту до однойменної зупинки.

Фото: kyivmaps.com.

Раніше ми розповідали про парк Київська Русь — читай в матеріалі, як до нього дістатися.

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