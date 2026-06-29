Парк Муромец в Киеве: история основания и на что можно посмотреть

Парк Муромец (бывший парк Дружбы Народов) является одной из самых больших и популярных рекреационных зон Киева, раскинувшейся на площади 219,4 гектара в Деснянском районе.

Расположенная в живописном урочище Черторый между двумя большими жилыми массивами – Оболонью и Троещиной – эта зеленая зона охватывает территории Труханового острова и острова Муромец – подробнее читай в материале.

Парк Муромец в Киеве: историческая справка места

Историческое прошлое парка тесно переплетено с легендами времен Киевской Руси — по преданию, именно на этом острове в свое время размещался сторожевой залог знаменитого богатыря Ильи Муромца.

В память об этом в августе 2018 года на входе в парк открыли величественный 11-метровый бронзовый монумент богатырю, созданный скульптором Владимиром Журавлем по уникальной технологии отливки в формах, изготовленных на 3D-принтере.

Прототипом для образа легендарного воина стал известный украинский стронгмен Василий Вирастюк.

Парк был заложен в 1972 году известными архитекторами и дендрологами как продолжение Днепровского парка.

С этим местом у киевлян уже связано особое городское поверье: считается, что если впервые отдыхая на острове, зайти в реку за грудью и попросить у богатыря здоровье, можно получить защиту от болезней на целый год.

В то же время в парке сохранилась и достопримечательность советских времен — мемориальный сад, разделенный на 15 диагональных секторов, где взорваны различные виды флоры (в частности явор, барбарис Тунберга, татарский клен, красный дуб и серебристая ель), ранее символизировавшие республики бывшего СССР.

Парк Муромец: как добраться до рекреационной зоны

Свое современное название, тождественное топониму острова, локация получила 22 февраля 2018 года в рамках масштабной деколонизации городского пространства, а затем прошла капитальную реконструкцию.

Теперь территория частично зарезервирована под создание объекта заповедного фонда, а ее уникальные природные уголки входят в состав общезоологического заказника местного значения Урочище Бобровня.

Сегодня парк Муромец бесплатный для посещения и четко зонированное пространство, объединяющее мемориальную, детскую, водно-спортивную и пляжную зоны.

Добраться до парка проще всего общественным транспортом от станции метро Почайна троллейбусами №29, №30, №31 или маршрутными такси №192, №242 и №550, следующими в сторону Северного моста до одноименной остановки.

Фото: kyivmaps.com.

Раньше мы рассказывали о парке Киевская Русь – читай в материале, как до него добраться.

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