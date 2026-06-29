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Парк Муромец в Киеве: история основания и на что можно посмотреть

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 29 июня 2026, 21:00 2 мин.
парк муромец

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