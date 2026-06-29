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Як часто поливати малину в спеку: помилки при поливі і правила досвідчених садівників

Ольга Петухова, редакторка сайту 29 Червня 2026, 20:30 3 хв.
як часто поливати малину у спеку
Фото Pexels

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