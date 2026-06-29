Як часто поливати малину в спеку: помилки при поливі і правила досвідчених садівників

Малина — справжня водохльобка серед ягідних чагарників. Її коренева система поверхнева і лежить на глибині всього 20–30 см, тому в літню спеку рослина не може дотягнутися до глибоких підземних вод.

Якщо кущам бракуватиме вологи, ягоди здрібніють, підсохнуть і стануть кислими, а сам кущ почне скидати листя.

Розберемося, як часто поливати малину в спеку та коли краще чем зробити — вранці або ввечері.

Як часто потрібно поливати малину в спеку

Якщо надворі екстремальна спека (вище +30 °C) звичайний графік по принципу: раз на тиждень — не працює.

Малину потрібно поливати кожні 2–3 дні, а на легких піщаних ґрунтах — навіть через день. Головне правило: земля має просочитися вологою на глибину до 30–40 см.

Молоді кущі (або на погонний метр молодої посадки) потрібно поливати з розрахунку: 10–15 літрів води за один раз.

Дорослий густий малинник в період активного плодоношення варто поливати, збільшивши норму до 30–40 літрів на один квадратний метр або погонний метр траншеї.

І важливо: вода в жодному разі не має бути крижаною прямо зі свердловини, інакше коріння відчує стрес, а це може спровокувати грибкові хвороби.

Ідеальний варіант — відстояна вода, прогріта на сонці до +20…+22 °C.

Коли поливати малину: зранку чи ввечері

Найкращий час для поливу малинника — ранній ранок, до 8:00 або вечір, після 18:00–19:00, коли сонце вже сідає.

Поливати у розпал дня — це груба помилка. По-перше, вода під палючим сонцем миттєво випарується, не дійшовши до коріння, а по-друге, краплі води на листі та ягодах спрацюють як лінзи й можуть викликати сильні сонячні опіки.

Але і вечірній полив теж має бути обережним: намагайтеся лити воду строго під корінь (у міжряддя або спеціальні канавки), щоб листя залишалося сухим на ніч — це захистить малинник від сірої гнилі.

Як часто поливати малину, щоб зберегти ягоди соковитими

Щоб ягоди були великими, поливати потрібно не надмірно, а за тими нормами, що ми наводили. Але є один нюанс: лише поливу в спеку недостатньо — вологу необхідно втримати в землі, і для цього малинник варто замульчувати.

Для цього закрий землю навколо кущів товстим шаром (7–10 см) органіки: скошеною травою, соломою, перепрілою тирсою або торфом.

Мульча не дозволяє корінню перегріватися, не дає випаровуватися воді й захищає землю від тріщин.

Саме завдяки мульчі ягоди після рясного поливу наливаються солодким соком, залишаються великими та не запікаються на сонці.

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