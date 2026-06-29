Стиль жизни Садоводство и огород

Как часто поливать малину в жару: ошибки при поливе и правила опытных садоводов

Ольга Петухова, редактор сайта 29 июня 2026, 20:30 3 мин.
как часто поливать малину в жару
Фото Pexels

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