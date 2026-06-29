Как часто поливать малину в жару: ошибки при поливе и правила опытных садоводов

Малина — настоящая водохлёбка среди ягодных кустарников. Её корневая система поверхностная и находится на глубине всего 20–30 см, поэтому в летнюю жару растение не может дотянуться до глубоких подземных вод.

Если кустам будет не хватать влаги, ягоды измельчают, подсохнут и станут кислыми, а сам куст начнёт сбрасывать листья.

Разберёмся, как часто поливать малину в жару и когда лучше это делать — утром или вечером.

Как часто нужно поливать малину в жару

Если на улице экстремальная жара (выше +30 °C), обычный график по принципу «раз в неделю» — не работает.

Малину нужно поливать каждые 2–3 дня, а на лёгких песчаных почвах — даже через день. Главное правило: земля должна пропитаться влагой на глубину до 30–40 см.

Молодые кусты (или на погонный метр молодой посадки) нужно поливать из расчёта 10–15 литров воды за один раз.

Взрослый густой малинник в период активного плодоношения следует поливать, увеличив норму до 30–40 литров на один квадратный метр или погонный метр траншеи.

И важно: вода ни в коем случае не должна быть ледяной прямо из скважины, иначе корни испытают стресс, а это может спровоцировать грибковые заболевания.

Идеальный вариант — отстоянная вода, прогретая на солнце до +20…+22 °C.

Когда поливать малину: утром или вечером

Лучшее время для полива малинника — раннее утро, до 8:00, или вечер, после 18:00–19:00, когда солнце уже садится.

Поливать в разгар дня — это грубая ошибка. Во-первых, вода под палящим солнцем мгновенно испарится, не дойдя до корней, а во-вторых, капли воды на листьях и ягодах сработают как линзы и могут вызвать сильные солнечные ожоги.

Но и вечерний полив тоже должен быть осторожным: старайтесь лить воду строго под корень (в междурядья или специальные канавки), чтобы листья оставались сухими на ночь — это защитит малинник от серой гнили.

Как часто поливать малину, чтобы сохранить ягоды сочными

Чтобы ягоды были крупными, поливать нужно не чрезмерно, а по тем нормам, которые мы приводили. Но есть один нюанс: одного полива в жару недостаточно — влагу необходимо удержать в земле, и для этого малинник стоит замульчировать.

Для этого закройте землю вокруг кустов толстым слоем (7–10 см) органики: скошенной травой, соломой, перепревшими опилками или торфом.

Мульча не позволяет корням перегреваться, не даёт воде испаряться и защищает землю от трещин.

Именно благодаря мульче ягоды после обильного полива наливаются сладким соком, остаются крупными и не запекаются на солнце.

Если вы выращиваете и другие ягоды или овощные культуры, поинтересуйтесь посевным календарём огородника на 2026 год — он расскажет о работах в саду и на огороде по фазам Луны.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!