Нічим не гірше за рідке! Що приготувати з сухого молока — кілька рецептів

Якщо вдома закінчилося молоко, а хочеться приготувати десерт — не біда. Згадай про сухе молоко, воно часто лежить забуте та чекає свого часу. В нашому матеріалі ти дізнаєшся, які страви з сухим молоком можна приготувати. Читай та занотовуй рецепти.
З сухого молока можна приготувати безліч смачних рецептів. Сухе молоко не гірше, ніж рідке. Тому ми поділимося з тобою простими рецептами млинців, оладок та домашніх цукерок із сухого молока.
Вибирай рецепт, який сподобався найбільше, та готуй разом з нами.
На сухому молоці теж виходять ароматні та тонкі млинці. Спробуй їх приготувати. Рецепт подібний до звичайного.
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Оладки виходять дуже смачними і на сухому молоці. Тримай простий рецепт, як приготувати оладки на сухому молоці.
Домашні та смачні цукерки можна приготувати навіть з використанням сухого молока. Крім нього ще знадобиться кориця, какао, трохи кунжутного насіння.
Раніше ми розповідали, як зробити вівсяне молоко самостійно.
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