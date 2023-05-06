Нічим не гірше за рідке! Що приготувати з сухого молока — кілька рецептів

Якщо вдома закінчилося молоко, а хочеться приготувати десерт — не біда. Згадай про сухе молоко, воно часто лежить забуте та чекає свого часу. В нашому матеріалі ти дізнаєшся, які страви з сухим молоком можна приготувати. Читай та занотовуй рецепти.

Страви з сухим молоком: рецепти, що можна приготувати

З сухого молока можна приготувати безліч смачних рецептів. Сухе молоко не гірше, ніж рідке. Тому ми поділимося з тобою простими рецептами млинців, оладок та домашніх цукерок із сухого молока.

Вибирай рецепт, який сподобався найбільше, та готуй разом з нами.

Млинці з сухим молоком: покроковий рецепт

На сухому молоці теж виходять ароматні та тонкі млинці. Спробуй їх приготувати. Рецепт подібний до звичайного.

Сухе молоко — 100 г

Борошно — 300 г

Вода — 700 мл

Яйця — 2 шт.

Цукор та ванільний цукор — 2 ст. л.

Розпушувач — 1 ч.л.

Сіль — дрібка

Просій борошно та додай до нього сухе молоко, цукор, сіль та розпушувач. Розмішай вінчиком. У борошняну суміш вливай потрохи води, замішуй тісто. Додай у тісто яйця. Долий залишок води, трохи олії, розмішай. Поки гріється пательня залиш тісто настоюватися. Смаж млинці по дві хвилини з кожного боку на гарячій пательні. Подавай млинці зі сметаною та ягодами або згущеним молоком.

Оладки на сухому молоці — рецепт

Оладки виходять дуже смачними і на сухому молоці. Тримай простий рецепт, як приготувати оладки на сухому молоці.

Сухе молоко — 100 г

Яйця — 3 шт.

Борошно — 300 г

Цукор — 120 г

Вода — 300 мл

Сода або розпушувач — 0,5 ч.л.

Сіль — дрібка

Просій борошно та додай до нього інші сухі інгредієнти — молоко, соду чи розпушувач та сіль. Яйця збий із цукром. Додай трохи олії та солі. Ретельно розмішай. З’єднай суху суміш з яєчною. Виміси тісто вінчиком. Розігрій пательню та смаж оладки по дві хвилини з кожного боку. Подавай з медом чи сметаною.

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Домашні цукерки з сухого молока

Домашні та смачні цукерки можна приготувати навіть з використанням сухого молока. Крім нього ще знадобиться кориця, какао, трохи кунжутного насіння.

Сухе молоко — 100 г

Какао — 1 ст.л.

Кориця — дрібка

Кунжутне насіння — 1 ст.л. (можна замінити кокосовою стружкою)

Вершкове масло — 50 г

Цукор — 100 г

Вода — 50 мл

У сотейник висип цукор та влий воду. Після закипання вари сироп ще п’ять хвилин. Потім додай шматочок вершкового масла та корицю, ретельно розмішай. Потім у цукровий сироп додай сухе молоко та какао. Вимішай масу до розчинення порошків. Дай масі охолонути. Зліпи кульки та посип їх кунжутом. Якщо його немає, можна замінити на кокосову стружку. Готово!

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