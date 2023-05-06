Ничем не хуже жидкого! Что приготовить из сухого молока — несколько рецептов

Если дома закончилось молоко, а хочется приготовить десерт — не беда. Вспомни о сухом молоке, оно часто лежит забытое и ждет своего часа. В нашем материале ты узнаешь, какие блюда с сухим молоком можно приготовить. Читай и записывай рецепты.

Блюда с сухим молоком: рецепты, которые можно приготовить

Из сухого молока можно приготовить множество вкусных рецептов. Сухое молоко не хуже жидкого. Поэтому мы поделимся с тобой простыми рецептами блинов, оладий и домашних конфет из сухого молока.

Выбирай рецепт, который понравился больше всего, и готовь вместе с нами.

Блинчики с сухим молоком: пошаговый рецепт

На сухом молоке тоже получаются ароматные и тонкие блины. Попробуй их приготовить. Рецепт подобен обычному.

Сухое молоко — 100 г

Мука — 300 г

Вода — 700 мл

Яйца — 2 шт.

Сахар и ванильный сахар — 2 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Соль — щепотка

Просей муку и добавь к ней сухое молоко, сахар, соль и разрыхлитель. Размешай венчиком. В мучную смесь вливай понемногу воды, замешивай тесто. Добавь в тесто яйца. Долей остаток воды, немного масла, размешай. Пока греется сковорода оставь тесто настаиваться. Жарь блины по две минуты с каждой стороны на горячей сковороде. Подавай блины со сметаной и ягодами или сгущенкой.

Оладьи на сухом молоке — рецепт

Оладьи получаются очень вкусными и на сухом молоке. Держи простой рецепт, как приготовить оладьи на сухом молоке.

Сухое молоко — 100 г

Яйца — 3 шт.

Мука — 300 г

Сахар — 120 г

Вода — 300 мл

Сода или разрыхлитель — 0,5 ч.л.

Соль — щепотка

Просей муку и добавь к ней другие сухие ингредиенты — молоко, соду или разрыхлитель и соль. Яйца взбей с сахаром. Добавь немного растительного масла и соли. Тщательно размешай. Соедини сухую смесь с яичной. Вымеси тесто венчиком. Разогрей сковороду и жарь оладьи по две минуты с каждой стороны. Подавай с медом или сметаной.

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Домашние конфеты из сухого молока

Домашние и вкусные конфеты можно приготовить с использованием сухого молока. Кроме него еще понадобится корица, какао, немного кунжутных семян.

Сухое молоко — 100 г

Какао — 1 ст.л.

Корица — щепотка

Кунжутные семена — 1 ст.л. (можно заменить кокосовой стружкой)

Сливочное масло — 50 г

Сахар — 100 г

Вода — 50 мл

В сотейник всыпь сахар и влей воду. После закипания вари сироп еще пять минут. Затем добавь кусочек сливочного масла и корицу, тщательно размешай. Затем в сахарный сироп добавь сухое молоко и какао. Вымешай массу до растворения порошков. Дай массе остыть. Слепи шарики и посыпь их кунжутом. Если его нет, можно заменить на кокосовую стружку. Готово!

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