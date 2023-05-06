Ничем не хуже жидкого! Что приготовить из сухого молока — несколько рецептов

Если дома закончилось молоко, а хочется приготовить десерт — не беда. Вспомни о сухом молоке, оно часто лежит забытое и ждет своего часа. В нашем материале ты узнаешь, какие блюда с сухим молоком можно приготовить. Читай и записывай рецепты.
Из сухого молока можно приготовить множество вкусных рецептов. Сухое молоко не хуже жидкого. Поэтому мы поделимся с тобой простыми рецептами блинов, оладий и домашних конфет из сухого молока.
Выбирай рецепт, который понравился больше всего, и готовь вместе с нами.
На сухом молоке тоже получаются ароматные и тонкие блины. Попробуй их приготовить. Рецепт подобен обычному.
Фото: Pexels
Оладьи получаются очень вкусными и на сухом молоке. Держи простой рецепт, как приготовить оладьи на сухом молоке.
Домашние и вкусные конфеты можно приготовить с использованием сухого молока. Кроме него еще понадобится корица, какао, немного кунжутных семян.
Раньше мы рассказывали, как сделать овсяное молоко самостоятельно.
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