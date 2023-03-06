Сгущенное молоко в домашних условиях — простой рецепт от Евгения Клопотенко

Сгущенное молоко — универсальный продукт, вкус которого у многих ассоциируется с детством. Его можно добавлять в блины, печенье, тортики и даже в кофе или чай.

Если ты никогда не имел(-а) дело с приготовлением этого продукта дома — ты удивишься, как это просто и главное быстро.

Поэтому сегодня мы предлагаем приготовить домашнее сгущенное молоко по рецепту украинского шеф-повара Евгения Клопотенко, в котором не будет ничего лишнего, только молоко, сахар, масло и ванильный сахар.

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Ингредиенты

300 мл молока

300 г сахара

30 г сливочного масла

10 г ванильного сахара

Советы от Евгения Клопотенко, которые сделают сгущенку вкуснее

Выбирай молоко самой высокой жирности и лучше цельное.

Больше молочных жиров в сгущенное молоко — это всегда лучше, — рассказывает Клопотенко.

Молоко должно быть самым свежим. Иначе есть риск, что оно свернется и получится сгущенный сыр.

Готовить нужно на среднем или малом огне. Не допускай активного кипения.

Регулярно помешивай, чтобы не пригорело.

Если во время приготовления ты хочешь попробовать сгущенку на вкус, делай это чистой и сухой ложкой. Это нужно, чтобы молоко не свернулось.

Все секреты раскрыты. Перейдем к приготовлению.

Сгущенное молоко в домашних условиях: пошаговый рецепт

В небольшую кастрюлю добавь все ингредиенты, хорошо размешай и поставь на плиту на средний огонь. Периодически помешивая, вари молоко в течение 20 минут. После этого дай время смеси остыть до комнатной температуры.

Клопотенко отмечает: если хочешь получить более густую консистенцию сгущенного молока — поставь его в холодильник на ночь. Готовый продукт нужно хранить в банке, которая плотно закрывается, и в холодильнике.

Приятного аппетита!

Сгущенное молоко идеально подойдет ко многим блюдам. Советуем добавить его к яблочным оладьям, рецептом которых мы поделились ранее.

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